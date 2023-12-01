1 декабря 2023

1 декабря 2023 09:44

Дизайнер призвал женщин старше 40 лет избавиться от шести вещей в гардеробе

Дизайнер Наз Маер призвал женщин старше 40 лет избавиться от шести вещей в гардеробе.

В первую очередь специалист посоветовал отказаться от образов, которые полностью состоят из молодежной одежды. Их необходимо разбавлять классическими изделиями. "Мне нравится, когда женщины носят модные кроссовки бренда Golden Goose с шикарным пуговичным платьем и джинсами", - пояснил он.

Кроме того, в данный список попали юбки длины мини и объемная одежда. Во втором случае, по мнению Маера, стоит выбирать вещи по фигуре, учитывая при этом плотность материалов.

Среди прочего, эксперт выделил предметы гардероба пастельных, нюдовых цветов и с цветочным принтом. "С возрастом пастельные тона и мелкие цветочные принты могут придать лишние годы, поэтому покупайте яркие цвета и смелые принты. Также вы никогда не ошибетесь с шикарным черно-белым сочетанием или классическим морским цветом", - отметил Маер.

В заключение он обратил внимание на одежду, которая плохо сидит по фигуре, и костюмы с бахромой, блестками и перьями.

Lenta.ru


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