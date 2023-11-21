Как носить водолазку, если тебе за 50: советы стилистов

Знаешь ли ты, что водолазки существуют уже сотни лет - как минимум с XV века? Тренды приходят и уходят, а этот облегающий свитер с высоким горлом всегда будет в моде и никогда не перестанет быть классикой.

Зимой и осенью особенно важно запастись одеждой, которая согреет тебя в холода. У большинства таких вещей есть один существенный минус - они делают силуэт массивнее, но водолазка - это исключение из правил. И вот как, по мнению стилистов, лучше всего носить ее после 50 лет.

Инвестируй в качественные ткани...

Владелица онлайн-магазина женской одежды Кейтлин Пэриш напоминает, что с возрастом кожа может становится более чувствительной, и потому так важно выбирать правильную ткань, которая не будет ее раздражать. "Отдайте предпочтение натуральным материалам - хлопку или шерсти", - советует она.

...но не забывай о современных

Стилистка Элизабет Косич считает, что за последние годы производство искусственных материалов серьезно продвинулось вперед, и потому не стоит сбрасывать со счетов водолазки из современных тканей, которые сделаны из влагоотводящих волокон, способны адаптироваться к изменениям температуры тела и просты в уходе. Особенно актуальны такие вещи, по мнению Косич, в путешествиях.