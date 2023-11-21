Как носить водолазку, если тебе за 50: советы стилистов

Знаешь ли ты, что водолазки существуют уже сотни лет - как минимум с XV века? Тренды приходят и уходят, а этот облегающий свитер с высоким горлом всегда будет в моде и никогда не перестанет быть классикой.
Зимой и осенью особенно важно запастись одеждой, которая согреет тебя в холода. У большинства таких вещей есть один существенный минус - они делают силуэт массивнее, но водолазка - это исключение из правил. И вот как, по мнению стилистов, лучше всего носить ее после 50 лет.
Инвестируй в качественные ткани...
Владелица онлайн-магазина женской одежды Кейтлин Пэриш напоминает, что с возрастом кожа может становится более чувствительной, и потому так важно выбирать правильную ткань, которая не будет ее раздражать. "Отдайте предпочтение натуральным материалам - хлопку или шерсти", - советует она.
...но не забывай о современных
Стилистка Элизабет Косич считает, что за последние годы производство искусственных материалов серьезно продвинулось вперед, и потому не стоит сбрасывать со счетов водолазки из современных тканей, которые сделаны из влагоотводящих волокон, способны адаптироваться к изменениям температуры тела и просты в уходе. Особенно актуальны такие вещи, по мнению Косич, в путешествиях.
Всегда используй аксессуары
Водолазка - отличный способ для зрелых женщин не только одеться классически, но и использовать любимые аксессуары: такой предмет гардероба, особенно если он темно-синий или черный, станет идеальным фоном. "Добавьте к водолазке блестящие серьги, эффектное ожерелье, яркий шарф или брошь", - советует Элизабет. Для создания утонченного образа стилистка Ава Коллинз рекомендует носить с водолазкой длинную цепочку с изящной подвеской. "Это простой способ добавить в ваш образ деталь, делающую его визуально интересным и элегантным", - говорит она.
Подумай про свободную посадку
По словам Авы, ее клиентки старше 50 лет очень высоко ценят комфорт - поэтому стилистка советует обратить внимание на свитера свободного кроя с высоким горлом. "Они не обтягивают тело, но я гарантирую, что вы не будете выглядеть мешком. Добавьте к объемному свитеру облегающие брюки, и получите изысканный и элегантный наряд", - советует Коллинз.
Не бойся многослойности
Использование водолазки для создание многослойного наряда - не только отличный способ добавить тепла: благодаря ей твой аутфит будет выглядеть интереснее. "Думайте о водолазке как о куртке, только очень легкой и не такой громоздкой", - говорит Косич. Например, ты можешь надеть водолазку под рубашку или кардиган, а еще использовать ее как аксессуар - набросить на плечи и завязать рукава спереди.
Используй водолазку для создания вечернего образа
"Кто может забыть образ Шэрон Стоун с водолазкой на церемонии вручения "Оскара" 1996 года? Никто, вот кто!" - говорит Косич. Она напоминает, что водолазка - это не только повседневная вещь: ты можешь надеть ее на вечеринку или торжественное мероприятие с бархатным пиджаком или брюками-смокингами, и выглядеть и чувствовать себя на миллион долларов!