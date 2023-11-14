Миру предрекли дефицит джинсов

Около 130 фабрик готовой одежды, расположенных в двух крупных промышленных центрах Савар и Ашулия на окраине бангладешской столицы Дакки, прекратили работу на неопределенный срок, из-за чего миру грозит дефицит джинсов. Остановка связана с забастовкой рабочих, добивающихся резкого повышения зарплат, сообщает "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Текстильная отрасль обеспечивает примерно 85 процентов ежегодного экспорта Бангладеш на сумму 55 миллиардов долларов, поставляя продукцию для многих ведущих мировых и российских брендов. При этом занятые в ней работники получают около 75 долларов в месяц и требуют увеличить выплаты до 209 долларов. Информацию об этом подтвердил журналистам начальник управления промышленной полиции Мохаммад Сарвар Алам.

От прибавки в 56 процентов заработка, предложенной правительством, рабочие на прошлой неделе отказались и продолжают протесты. По данным агентства, они привели к вандализму в отношении автомобилей и фабрик, а также столкновениям с полицией в Дакке и ее окрестностях.