10 ноября 2023

10 ноября 2023 11:00

Как носить свитшот женщинам после 40, чтобы не выглядеть «молодящейся»

Чем дольше живем и следим за модой, тем больше убеждаемся − у вещей нет возрастных ограничений. Даже опасную мини-юбку, которая по мере твоего взросления так и норовит убежать "в закат", при большом желании можно грамотно стилизовать. На ее фоне свитшот выглядит просто "пай-мальчиком". Вещь из гардероба дочери или сына может послужить хорошей базой для повседневного и даже офисного гардероба. Правда-правда!

Не хочется сильно наряжаться, но прятаться в огромный худи тоже не вариант? Свитшот как раз находится где-то на грани −  вроде записан в спортивную команду, но и в компании "классиков" лишним не будет. Его можно носить как самостоятельно, так и с другими компонентами − все зависит от цели твоего выхода и, безусловно, погоды за окном.

 

Свитшот, как видишь, прекрасно дружит с водолазкой − практичный способ уберечь себя от ветра и объятий ангины. На низ надевай любые классические брюки или темно-синие джинсы. И не забудь добавить пиджак − получится беспроигрышная многослойность и вполне себе офисный аутфит.  Та же история с рубашкой. Выглядывающий воротник и выделяющиеся рукава добавят образу нужные акценты − "рабочий" вариант для работы, красивый для променада.

И не бойся играть с цветом! Свитшот может быть ярким, а все остальные компоненты более сдержанными, белыми или черными. Не ограничивай себя и в дизайне. Однотонный свитшот, конечно, кажется безопаснее. Но, поверь, модели с лаконичным рисунком, надписью или логотипом будут смотреться куда интереснее.

И да, если ты выберешь комплект из свитшота и джоггеров без лишних рисунков и спортивных элементов вроде кулисок, то к ним можно добавить и аккуратные мюли. Самое важное здесь - добиться минимализма, не переборщить с фактурами и принтами, иначе спортивный стиль и классические линии перестанут "дружить".  Аккуратничаем - и успех в кармане. 

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