Не мешковатые, не узкие — идеальные: где искать «правильные» осенние брюки, на которые положила глаз Эльза Хоск

Плюс, такой низ визуально добавляет парочку сантиметров в рост, да ещё и стройнит. Однако идеальным быть всё не может, и у наших брюк есть маленький нюанс: учитывай, что изделие должно быть достаточно свободно в ногах, но не переборщи. Не выбирай парашюты, чтобы наряд визуально не "заземлил" фигуру - особенно касается невысоких девушек.

К длине брюк Хоск тоже вопросов совсем нет - она идеальная. Вообще, зимним брюкам опасно быть укороченными. Во-первых, ноги так намного сильнее мёрзнут, а во-вторых, в таком случае штанины чаще всего заканчиваются на стыке с голенищем обуви (ботинки, ботильоны или даже угги обычно как раз чуть выше щиколоток). А такое всегда визуально уменьшает рост. Зачем тебе это? Правильно, незачем!