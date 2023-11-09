Не мешковатые, не узкие — идеальные: где искать «правильные» осенние брюки, на которые положила глаз Эльза Хоск

С помощью лишь одних брюк можно подчеркнуть талию, бёдра, добавить несколько сантиметров в рост и вообще выглядеть шикарно. Магия вне Хогвартса? Никак нет, просто выгодный фасон.
Вроде бы совсем недавно обсуждали наряды знаменитостей на Met Gala и Каннском фестивале, и вот уже наступил холодный ноябрь. Красные ковровые дорожки отошли на задний план, ведь теперь есть вопрос намного острее: как стильно утеплиться и без миллиона слоёв одежды? Только об этом, честно говоря, и думаем каждое тёмное утро, собираясь на работу.
Модель выбрала лаконичный аутфит, который точно подойдёт всем. Расслабленная оверсайз-водолазка молочного оттенка заправлена в тёмные брюки - в них и вся фишка! Всё потому, что прямой крой и завышенная талия подчёркивают бёдра и уравновешивают объёмный верх.
Плюс, такой низ визуально добавляет парочку сантиметров в рост, да ещё и стройнит. Однако идеальным быть всё не может, и у наших брюк есть маленький нюанс: учитывай, что изделие должно быть достаточно свободно в ногах, но не переборщи. Не выбирай парашюты, чтобы наряд визуально не "заземлил" фигуру - особенно касается невысоких девушек.
К длине брюк Хоск тоже вопросов совсем нет - она идеальная. Вообще, зимним брюкам опасно быть укороченными. Во-первых, ноги так намного сильнее мёрзнут, а во-вторых, в таком случае штанины чаще всего заканчиваются на стыке с голенищем обуви (ботинки, ботильоны или даже угги обычно как раз чуть выше щиколоток). А такое всегда визуально уменьшает рост. Зачем тебе это? Правильно, незачем!
А что точно нужно - так это подборка хороших брюк, которые точно пригодятся в гардеробе. Сказано - сделано!