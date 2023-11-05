Какие пять предметов одежды должны быть в гардеробе каждой невысокой девушки: мнение стилистов

Любой стилист скажет, что удачная одежда должна прежде всего сидеть по фигуре. И, если ты читаешь эту статью, то, конечно же, знаешь основные проблемы женщин миниатюрного роста: дело не ограничивается тем, что усредненные вещи из масс-маркета им слишком длинны. Плечевая линия не на месте, талия где-то в районе бедер... Упрости себе жизнь и выбирай для базового гардероба предметы, которые гарантированно не утопят тебя в складках ткани и будут смотреться выигрышно.

Эти вещи подчеркнут миниатюрное изящество фигуры и не перегрузят силуэт.

Брюки с высокой посадкой

Джинсы, легинсы, выходные брюки - неважно! Выбирай модели с высокой талией, они сделают ноги длиннее и сбалансируют пропорции. Модельер Суника Ду советует невысоким девушкам обязательно заправлять верх, чтобы подчеркнуть эффект удачной посадки.

Хорошо скроенный жакет

Блогер Жасмин Шарбонье уверена - сшитый в ателье по индивидуальной мерке жакет должен быть в каждом гардеробе, и шкаф миниатюрной женщины - не исключение. Она рекомендует выбирать модель с узкими лацканами и неширокими плечами, так фигура не будет перегруженной. Для создания гармоничного образа выбери жакет длиной до бедра и сочетай его с монохромным нарядом. Вариант - оставить жакет расстегнутым, чтобы создать вертикальную линию по центру тела. Вертикальные полоски на ткани помогут визуально удлинить туловище.

Платье длины миди

Сертифицированный консультант по имиджу советует даже не экспериментировать с длиной, если твой рост ниже среднего, и прицельно выбирать платья миди (длиной от колена до середины икры). Такая модель позволяет продемонстрировать симпатичную обувь и подчеркнуть изящную фигуру. Беспроигрышный вариант - однотонное платье с запахом. Сочетай его с туфлями телесного цвета, чтобы ноги казались длиннее.

Скинни длиной до щиколотки

Если ты невысокого роста, используй это как преимущество - носи укороченные вещи! Жасмин Харбонье рекомендует инвестировать в пару джинсов скинни до щиколотки или прямых джинсов. "Укороченная длина льстит и создает иллюзию удлинения ног", - объясняет она.

Для создания изысканного образа сочетайте джинсы с обувью на низком каблуке или заостренной плоской подошве, а также с топом - коротким или заправленным.

Классический тренч

Тренч должен быть в шкафу у каждой из нас, независимо от типа телосложения. Он не выходит из моды и надевать его можно с одеждой любого стиля.

Однако если ты низкого роста, прими во внимание несколько важных соображений. Тебе нужен тренч длиной 3/4 и с поясом. Другие варианты будут выглядеть на фигуре слишком громоздко.

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