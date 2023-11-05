5 простых способов быстро создать эффектный и цельный образ: советы стилистов

Выглядеть стильно - сложная задача. Мы часто не справляемся с ней, даже когда готовы тратить на это время и силы - например, перед свиданием или важной деловой встречей. Что уж говорить, например, о прогулке с собакой?

Однако персональные стилисты уверены, что есть простые и быстрые способы создать гармоничный образ - вот что они советуют.

Надень комбинезон

Есть вещь, которая сводит к минимуму раздумья о том, что и как комбинировать - это комбинезон. Стилистка Мишель Барретт советует обратить внимание на модели с запахом - они выглядят изысканно, а не спортивно или по-домашнему. Дополнить комбинезон Мишель советует парой ботильонов, а зимой - лонгсливом контрастного цвета.

Примерь чайное платье

Тебе нужно что-то более нарядное? Баррет рекомендует обратить внимание на чайное платье: "У него классический дизайн, и поэтому его можно надеть на работу с удобной обувью или носить вечером с высоким каблуком. Если вы хотите спрятать животик, то выберите чайное платье с высокой талией. В офисе сочетайте его с блейзером, зимой - с колготками и ботинками до щиколотки или сапогами до колена".

Используй аксессуары одного цвета

Еще один простой образ сделать образ цельным, когда у тебя мало времени - это использовать аксессуары одного цвета. "У вас черные туфли? Подберите такой же ремень и шляпу, если вы ее носите. Если в наряде есть принт, добавьте аксессуары его цвета, а не цвета вещи", - советует Мишель.

Составляй гардероб из вещей восьми цветов

По мнению Мишель, количество цветов в гардеробе следует ограничить восемью - так будет гораздо проще составлять из вещей комбинации. "Узнайте, какие цвета лучше всего подходят к вашей коже, волосам, глазам и типу телосложения. Собирайте каждый наряд максимум из трех цветов - два для основной части и один - для небольших вещей и аксессуаров", - объясняет стилистка.

Найди "свою" прическу

Лучшая вещь, которую ты можешь сделать для своего стиля - это найти прическу, которая тебе идет и которую очень легко сделать. Стилистка Элизабет Косич советует попробовать хвост: "Такая укладка не только простая, но и вечная, безупречная и изысканная", - считает она.

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