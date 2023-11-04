Какие вещи должны быть в гардеробе каждой женщины с большой грудью: мнение стилистов

"Пышный бюст требует продуманного стиля, который позволит сбалансировать образ и убрать ненужные акценты", - считает стилистка Элизабет Косич. Как этого добиться? Разумеется, прислушаться к советам экспертов и добавить в свой гардероб...

...топы и платья с декольте

Ты наверняка не раз слышала противоречивые послания: то тебе советуют показывать грудь, то требуют, чтобы ты ее прикрыла. По мнению Элизабет, когда дело доходит до зоны декольте, следовать надо первой рекомендации: "Чем выше вырез, тем больше визуально будет бюст, а вам не нужен лишний объем", - объясняет она. Так что ты не ошибешься, если расстегнешь пару верхних пуговиц на рубашке или наденешь свитер с V-образной горловиной, которая привлечет внимание к твоим лицу и шее.

...приталенные вещи

По словам стилиста Джо Манктелоу-Пимма, оверсайз часто оказывается в числе трендов, однако девушкам с большой грудью лучше избегать вещей в этом стиле. "Они могут сделать вас слишком громоздкими - лучше выбирайте хорошо сидящие топы и платья, повторяющие контуры вашего тела", - говорит он. Фэшн-экспертка Моника Лян также советует избегать оборок, воланов, крупных принтов и узоров сверху. "Они визуально добавят объем там, где он будет лишним", - объясняет она.

...ремни

Стилистка и дизайнер украшений Зоэ ДюФур напоминает, что самый простой способ превратить любую вещь в приталенную - это затянуть ремень. "Это небольшое движение может значительно улучшить силуэт", - говорит она. Косич советует носить корсетные пояса или классические ремни с эффектными пряжками - по ее мнению, это позволит добавить в наряд нужный акцент.

...колье и ожерелья до ключиц

Когда дело доходит до украшения пышного бюста, массивные ожерелья - не лучший выбор. По мнению Зоэ, лучше будут смотреться изящные аксессуары, доходящие до ключицы или опускающиеся чуть ниже - они не будут "загромождать" грудь и делать ее больше.

...вещи, сшитые на заказ