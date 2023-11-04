Звездная стилистка назвала визуально омолаживающую одежду

Звездная стилистка Миранда Холдер назвала визуально омолаживающую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалистка выделила оверсайз-пиджак, широкие джинсы и футболки с подплечниками. В последнем случае данный предмет гардероба визуально расправляет плечи, выделяя тем самым грудь. "Более того, футболка представляет собой идеальный холст, чтобы выразить свой стиль с помощью эффектного жемчужного ожерелья", - объяснила Холдер.

Кроме того, эксперт обратила внимание на жилеты, которые в последнее время предпочитают носить певица Дуа Липа и супермодель Белла Хадид. По мнению Холдер, они являются универсальными и их можно комбинировать с любыми изделиями.

Среди прочего, "омолаживающими" предметами гардероба оказались топы с пайетками, атласные юбки и серьги-гвоздики. "Откажитесь от длинных сережек и вместо этого наденьте серьги-пусеты. Чем они крупнее, тем лучше. Но никогда не сочетайте их с ожерельями", - предупредила Холдер.

В заключение собеседница издания отметила большой клатч и ботинки с высоким свободным голенищем. "Такие ботинки обладают определенной сексуальной привлекательностью, которой совершенно не хватает другой обуви. Выберите замшу, чтобы вы могли наслаждаться комплиментами", - посоветовала она.