2 ноября 2023

2 ноября 2023 16:20

Как носить джинсы буткат женщинам старше 50 лет: советы стилистов

По своей сути буткаты - это подвид джинсов-клеш: это модель со штанинами, которые слегка расширяются от колена, но при этом не слишком обтягивают бедра. Boot в переводе с английского означает ботинок, cut - покрой: если знаешь это, становится понятно, что такие брюки предназначены для ношения с ботинками. И действительно, ширина буткатов идеальна, если надо надеть осенью или зимой ботильоны или высокие челси.

Буткаты отлично смотрятся на женщине любого возраста с любым типом фигуры, однако эксперты сходятся во мнении, что после 50 лет их стилизация требует некоторой утонченности - вот как правильно их выбирать и комбинировать с другими вещами.

Носи буткаты с каблуком

Стилистка Холли Кац рекомендует носить буткаты с ботинком на каблуке не выше пяти сантиметров и присмотреться в первую очередь к блочному - он обеспечит максимум устойчивости. Не любишь каблуки? Стилист Райан Томпсон советует обратить внимание на танкетку. "Не носите буткаты с балетками или кроссовками - это визуально укоротит ноги и сделает их шире", - говорит он.

Выбирай эластичную ткань

Обрати внимание на состав джинсов: консультант по стилю Амрита Харбаян советует покупать только те буткаты, в которых содержится не менее одного процента эластана. Модель, которая немного тянется, не будет сковывать твои движения, и ты сможешь добиться более плотной посадки, не жертвуя при этом комфортом.

Помни о длине

Как объясняет стилист Джо Манктелоу-Пимм, "правильные" буткаты должны доходить до верхней части низких ботинок или быть немного длиннее. Но не выбирай джинсы "в пол" - широкий низ может "проглотить" твои ноги, испортив силуэт.

Отдай предпочтение средней или высокой посадке

По словам стилистки и фэшн-экспертки Йении Эрнандес Фонсеки, такие модели лучше всего прикрывают живот, что может быть актуальным после набора веса во время менопаузы, а также дают возможность заправлять топы.

Обрати внимание на темный деним

"Темно-синие или черные буткаты всегда будут выглядеть изысканнее и элегантнее, чем светлые, - считает Фонсека. - К тому же их очень просто комбинировать с другими вещами". А Манктелоу-Пимм добавляет, что такой цвет джинсов визуально делает ноги длиннее и стройнее - надо только подобрать обувь подходящего оттенка, позволяющую создать одну монохромную вертикальную линию.

Правильно выбирай топы

По мнению Фонсеки, лучший вариант верха - это полуприлегающие футболки, которые могут сбалансировать расширенную форму штанин. Дополнить наряд следует ремнем, который подчеркнет талию.

Стилистка Элизабет Косич советует носить буткаты со струящимися блузками: "Прилегая к телу, неструктурированные топы одновременно создают достаточно объема, чтобы смягчить низ буткатов и смягчить силуэт. Ищите блузки из шелка, трикотажа, льна или кружева, но следите, чтобы они не были слишком массивными из-за оборок или подплечников. Добавьте туфли, чтобы создать более женственный образ", - советует она

Еще одна универсальная комбинация, по мнению Косич, - это буткаты и пиджак. "Выбирайте приталенные пиджаки и блейзеры с зауженной талией и избегайте чрезмерного количества деталей вроде броских пуговиц или подплечников - это поможет вам создать четкий и "чистый" образ", - рекомендует она.

Источник


Просмотров: 109

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 09:20

  • 1 202
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 346
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 604
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 894
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 508
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 395
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 996
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 5 089
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 524
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 610
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос