Как носить джинсы буткат женщинам старше 50 лет: советы стилистов

По своей сути буткаты - это подвид джинсов-клеш: это модель со штанинами, которые слегка расширяются от колена, но при этом не слишком обтягивают бедра. Boot в переводе с английского означает ботинок, cut - покрой: если знаешь это, становится понятно, что такие брюки предназначены для ношения с ботинками. И действительно, ширина буткатов идеальна, если надо надеть осенью или зимой ботильоны или высокие челси.

Буткаты отлично смотрятся на женщине любого возраста с любым типом фигуры, однако эксперты сходятся во мнении, что после 50 лет их стилизация требует некоторой утонченности - вот как правильно их выбирать и комбинировать с другими вещами.

Носи буткаты с каблуком

Стилистка Холли Кац рекомендует носить буткаты с ботинком на каблуке не выше пяти сантиметров и присмотреться в первую очередь к блочному - он обеспечит максимум устойчивости. Не любишь каблуки? Стилист Райан Томпсон советует обратить внимание на танкетку. "Не носите буткаты с балетками или кроссовками - это визуально укоротит ноги и сделает их шире", - говорит он.

Выбирай эластичную ткань

Обрати внимание на состав джинсов: консультант по стилю Амрита Харбаян советует покупать только те буткаты, в которых содержится не менее одного процента эластана. Модель, которая немного тянется, не будет сковывать твои движения, и ты сможешь добиться более плотной посадки, не жертвуя при этом комфортом.

Помни о длине

Как объясняет стилист Джо Манктелоу-Пимм, "правильные" буткаты должны доходить до верхней части низких ботинок или быть немного длиннее. Но не выбирай джинсы "в пол" - широкий низ может "проглотить" твои ноги, испортив силуэт.

Отдай предпочтение средней или высокой посадке

По словам стилистки и фэшн-экспертки Йении Эрнандес Фонсеки, такие модели лучше всего прикрывают живот, что может быть актуальным после набора веса во время менопаузы, а также дают возможность заправлять топы.

Обрати внимание на темный деним