Как носить джинсы буткат женщинам старше 50 лет: советы стилистов

По своей сути буткаты - это подвид джинсов-клеш: это модель со штанинами, которые слегка расширяются от колена, но при этом не слишком обтягивают бедра. Boot в переводе с английского означает ботинок, cut - покрой: если знаешь это, становится понятно, что такие брюки предназначены для ношения с ботинками. И действительно, ширина буткатов идеальна, если надо надеть осенью или зимой ботильоны или высокие челси.
Буткаты отлично смотрятся на женщине любого возраста с любым типом фигуры, однако эксперты сходятся во мнении, что после 50 лет их стилизация требует некоторой утонченности - вот как правильно их выбирать и комбинировать с другими вещами.
Носи буткаты с каблуком
Стилистка Холли Кац рекомендует носить буткаты с ботинком на каблуке не выше пяти сантиметров и присмотреться в первую очередь к блочному - он обеспечит максимум устойчивости. Не любишь каблуки? Стилист Райан Томпсон советует обратить внимание на танкетку. "Не носите буткаты с балетками или кроссовками - это визуально укоротит ноги и сделает их шире", - говорит он.
Выбирай эластичную ткань
Обрати внимание на состав джинсов: консультант по стилю Амрита Харбаян советует покупать только те буткаты, в которых содержится не менее одного процента эластана. Модель, которая немного тянется, не будет сковывать твои движения, и ты сможешь добиться более плотной посадки, не жертвуя при этом комфортом.
Помни о длине
Как объясняет стилист Джо Манктелоу-Пимм, "правильные" буткаты должны доходить до верхней части низких ботинок или быть немного длиннее. Но не выбирай джинсы "в пол" - широкий низ может "проглотить" твои ноги, испортив силуэт.
Отдай предпочтение средней или высокой посадке
По словам стилистки и фэшн-экспертки Йении Эрнандес Фонсеки, такие модели лучше всего прикрывают живот, что может быть актуальным после набора веса во время менопаузы, а также дают возможность заправлять топы.
Обрати внимание на темный деним
"Темно-синие или черные буткаты всегда будут выглядеть изысканнее и элегантнее, чем светлые, - считает Фонсека. - К тому же их очень просто комбинировать с другими вещами". А Манктелоу-Пимм добавляет, что такой цвет джинсов визуально делает ноги длиннее и стройнее - надо только подобрать обувь подходящего оттенка, позволяющую создать одну монохромную вертикальную линию.
Правильно выбирай топы
По мнению Фонсеки, лучший вариант верха - это полуприлегающие футболки, которые могут сбалансировать расширенную форму штанин. Дополнить наряд следует ремнем, который подчеркнет талию.
Стилистка Элизабет Косич советует носить буткаты со струящимися блузками: "Прилегая к телу, неструктурированные топы одновременно создают достаточно объема, чтобы смягчить низ буткатов и смягчить силуэт. Ищите блузки из шелка, трикотажа, льна или кружева, но следите, чтобы они не были слишком массивными из-за оборок или подплечников. Добавьте туфли, чтобы создать более женственный образ", - советует она
Еще одна универсальная комбинация, по мнению Косич, - это буткаты и пиджак. "Выбирайте приталенные пиджаки и блейзеры с зауженной талией и избегайте чрезмерного количества деталей вроде броских пуговиц или подплечников - это поможет вам создать четкий и "чистый" образ", - рекомендует она.