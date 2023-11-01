Вместо пуховика: где искать модное утепленное пальто

Несмотря на широкий выбор трендовых пуховиков, многим модницам они по-прежнему не по вкусу. До наступления серьёзных холодов без теплой куртки на пуху действительно можно обойтись: отличной заменой станут длинные шерстяные пальто и дубленки-авиаторы. Однако провести в них всю зиму в нашем климате все же не представляется возможным. В этом случае весьма кстати придутся утепленные пальто: они ничуть не уступают пуховикам по способности сохранять тепло, но при этом значительно элегантнее. Рассказываем, где искать самые актуальные модели и на что обратить внимание при выборе.
Вариантов утепленных пальто в ассортименте брендов можно найти великое множество. Ценителям классики придутся по вкусу шерстяные модели с дополнительным пуховым или синтетическим утеплителем. От привычного демисезонного пальто зимняя версия визуально практически не отличается, а вот греть будет значительно лучше. Однобортное, двубортное или пальто-халат с поясом - выбирайте любой фасон, что придется по вкусу. Альтернативный вариант, который в нашем климате окажется даже более практичным выбором, непромокаемое пальто с утеплителем. По большому счету, это пуховик, просто повторяющий фасон пальто: он может быть таким же длинным, при желании стеганым, но не дутым, а потому - сохранит элегантность силуэта и не придаст ему лишний объем. А поклонникам мягких, уютных вещей точно придутся по вкусу модели из искусственной овчины. Их легко сочетать как с элегантным платьем-футляром, так со спортивным костюмом, не рискуя замерзнуть даже в самый сильный мороз. Все еще не определились с выбором? Тогда вам точно поможет наша подборка ниже.