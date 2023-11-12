Стилистка перечислила устаревшие модели пуховиков

Анна Тарасова перечислила устаревшие модели пуховиков. Об этом она рассказала порталу "Городовой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт назвала несколько моделей пуховиков, которые устарели, и от них стоит отказаться навсегда.

"Избегайте пояса-резинки на металлической пряжке, меховой окантовки и укороченных рукавов. У пуховика не должно быть вязаных элементов, вышивки или пестрого принта. Также воздержитесь от фасона с пышной юбкой", - объяснила Тарасова.

Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова до этого рассказала "Газете.Ru", что при выборе образов необходимо использовать правильную палитру цветов, которая согласуется со временем года. По ее словам, в новых коллекциях законодатели моды рекомендуют присмотреться к молочному оттенку, более теплому. Белые вещи прекрасно подчеркивают статусность их владелицы и добавляют образам нежности и воздушности, отметила она.