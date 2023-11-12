12 ноября 2023

12 ноября 2023 14:28

Стало известно об опасности застежек-молний

Ведущий японский производитель застежек-молний YKK обнаружил в составе краски для своих товаров "вечные химикаты". Об этом стало известно в преддверии введения запрета на токсичные вещества в США, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом пишет Bloomberg со ссылкой на релиз корпорации.

Фторсодержащие поверхностно-активные вещества (ФПАВ) используются в производстве антипригарных, пятностойких и водонепроницаемых товаров. Именно эти вещества были найдены японской компанией в покрытии водонепроницаемых застежек-молний, изготовленных в первом полугодии 2023-го. YKK уведомила клиентуру о переходе с сентября на альтернативную краску, соответствующую требованиям безопасности.

Для производителей одежды с японскими молниями новость оказалась неприятной: многие из них уже успели заявить об отсутствии опасных химикатов в составе своей продукции. Шведская фирма одежды и снаряжения для активного отдыха Fjällräven в феврале объявила о полном отказе от ФПАВ к концу 2023 года. Об опасной находке YKK известила шведскую компанию слишком поздно. В мае Fjällräven уже не могла перешить молнии на всей коллекции следующего года.

В корпорации VF, владеющей брендом North Face, заявили об отсутствии ФПАВ в своих товарах сезона осень-2024. В Patagonia также уверили, что вредные химикаты исключены из цепочек поставок - начиная от ламината и заканчивая текстилем. Общее число брендов, пользующихся молниями YKK, неизвестно - компания список клиентов не разглашает. Сами изготовители также не заинтересованы в антирекламе.

Запреты на использование ФПАВ в коврах и пластиковой упаковке уже введены в США. С 2025 года запрет на использование "вечных химикатов" при производстве одежды вступит в силу в Калифорнии и Нью-Йорке, с 2030-х - во всех видах продукции в Миннесоте и Мэне.


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