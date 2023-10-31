31 октября 2023

31 октября 2023 11:00

Серый — новый черный: как носить самый модный цвет осени-2023

В осенне-зимнем сезоне мы традиционно отдаем предпочтение "дорогим" и даже роскошным оттенкам. И серый во всех его проявлениях считаем королем этой сезонной палитры - рассказываем, почему!

Осень - пора уюта и долгих прогулок по шуршащей листве. В это время года так и тянет на "комфортные" не кричащие оттенки, из которых красивые монохромные аутфиты собираются сами собой, да и "сложносочиненные" построить не так уж сложно. 

Сегодня в нашем фокусе серый - осенью-2023 его даже называют "новым черным".  

С какими цветами можно миксовать серый? Буквально со всеми, но самые необычные сочетания получаются с розовым, оранжевым, голубым и зеленым. В такой палитре аутфит будет выглядеть стильно и не скучно! А если на буйство цвета нет настроения, то выбирай тотал-серый - это всегда хорошая и безопасная идея.

В нашей небольшой подборке мы сориентируем, с чем и как можно носить серый осенью-2023 - выбирай фаворита!

Пальто 

Универсальная вещь для осеннего гардероба - базовое пальто, которое будет сочетаться с любимым низом и верхом. Мы привыкли наблюдать эту модель в черном или бежевом оттенках, но серый выглядит ничуть не хуже. Графит однозначно смтрится "дорого". 

Свитшот  

Серый оверсайз-свитшот - это "базовая база"! Он выглядит уютно и расслабленно за счет свободного кроя. Нейтральную обновку можно носить как в комбинации с джинсами или брюками карго, так и в сочетании с джоггерами того же оттенка. Все варианты в тренде - мы сверялись с соцсетями. 

Пиджак  

Стилизуем оверсайз-жакеты абсолютно со всем: с джинсами, миди-юбками, летящими платьями, карго, джоггерами, шортами и т.д. Серый пиджак отлично сочетается с голубыми джинсами и брюками немного светлее своего оттенка - если хочется продлить лето и не ударяться в темный осенний гардероб, повторяй этот простой трюк.

Костюм  

Серые костюмы смотрятся настолько классно, что мы влюбились в них безвозвратно! С юбкой или брюками - не имеет значения. Костюм - это палочка-выручалочка, когда не знаешь, что надеть. Тем более, у серого цвета есть огромное количество оттенков, что скучно при поиске обновки точно не будет. В разных тонах костюмы смотрятся по-разному! 

Джинсы 

Если ты хочешь разнообразить свой джинсовый гардероб, то присмотрись к серым моделям. Сочетание свитера крупной вязки и таких джинсов - просто находка! Плюс, темные брюки органичнее смотрятся в гардеробе на холода: они подружатся и с пальто, и с куртками, и с пуховиком. Такую пару выгодно иметь в шкафу!

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