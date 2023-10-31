Серый — новый черный: как носить самый модный цвет осени-2023

В осенне-зимнем сезоне мы традиционно отдаем предпочтение "дорогим" и даже роскошным оттенкам. И серый во всех его проявлениях считаем королем этой сезонной палитры - рассказываем, почему!

Осень - пора уюта и долгих прогулок по шуршащей листве. В это время года так и тянет на "комфортные" не кричащие оттенки, из которых красивые монохромные аутфиты собираются сами собой, да и "сложносочиненные" построить не так уж сложно.

Сегодня в нашем фокусе серый - осенью-2023 его даже называют "новым черным".

С какими цветами можно миксовать серый? Буквально со всеми, но самые необычные сочетания получаются с розовым, оранжевым, голубым и зеленым. В такой палитре аутфит будет выглядеть стильно и не скучно! А если на буйство цвета нет настроения, то выбирай тотал-серый - это всегда хорошая и безопасная идея.

В нашей небольшой подборке мы сориентируем, с чем и как можно носить серый осенью-2023 - выбирай фаворита!

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