30 октября 2023

30 октября 2023 11:30

Как носить пуховики и выглядеть стильно - 5 модных образов для наступивших холодов

С наступлением первых холодов перед многими традиционно встает дилемма: как одеться тепло, не жертвуя при этом стилем. "Газета.Ru" нашла пять актуальных моделей пуховиков - и составила с ними столько же модных образов, передает Day.Az.

Для офиса

Нейтральный оттенок, крупная стежка, отсутствие лишних деталей - таковы особые приметы универсального пуховика, который действительно подойдет на все случаи жизни. Благодаря минималистичным крою и дизайну он отлично впишется даже в офисные аутфиты с классическими двубортными жакетами и брюками со стрелками. На ноги наденьте шнурованные ботинки в тон куртке - из кожи, нубука или замши - и добавьте в образ красок, а также дополнительных акцентов с помощью аксессуаров. В случае с походом на работу это может быть, например, яркий стакан для кофе.

На выход

Минусовая температура - не повод отказывать себе в желании принарядиться. Тем более что тренд на металлик добрался и до верхней одежды. Укутывайтесь в пуховики с металлическим отливом, а под них надевайте джемперы с люрексом и расшитые пайетками джинсы. Дизайнеры на Неделях моды дали нам карт-бланш на все блестящее!

В стиле апре-ски

За стилем après-ski (в переводе с французского языка - "после лыж") прочно закрепился статус вечного тренда на холодное время года. Повторить его просто: достаточно надеть объемный пуховик, комплект со свитером и брюками, а также пару уггов. Шапку можно заменить на балаклаву или капор - оба головных убора по-прежнему сохраняют свою популярность.

С юбкой

Прямые удлиненные пуховики особенно хороши для повседневных образов с юбками. Выбирайте модели с высоким воротником-стойкой и манжетами на резинке - они обеспечат дополнительную защиту от пронизывающего ветра. Что касается юбок, идеальным решением станут миди из теплых материалов - например, ангоры. Миксовать их можно как с соответствующими пуловерами, так и с базовыми водолазками или свитерами крупной вязки.

С платьем

Носить платья в холода не просто можно - нужно. Если вы все еще думаете, что пуховик и платье - вещи несовместные, вспомните супермодель Ирину Шейк, которая однажды заявилась на вечеринку в Париже в гигантской куртке поверх эффектного макси с глубоким декольте.

В этом сезоне наиболее актуальны напоминающие свитер платья из шерсти мериноса, трикотажные модели в рубчик, варианты из кашемира с высоким горлом и без рукавов. Что бы вы ни выбрали, завершите образ удлиненным пуховиком и парой ботфортов.


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