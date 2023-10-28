28 октября 2023

28 октября 2023 11:39

Модная замена пуховикам

Основательница бренда Thel Studios Вероника Логинова перечислила модные замены пуховикам. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

По мнению эксперта, альтернативой данному предмету гардероба может послужить утепленное оверсайз-пальто длины макси. Вдобавок специалистка рекомендует присмотреться к шубе различной цветовой гаммы, фактуры и материалов. "Это может быть винтажная средней длины шуба на манер той, что носила Кэрри Брэдшоу в культовом "Сексе в большом городе", полушубок или стильная модель длины макси из искусственного меха - границ нет, есть множество вариантов", - объяснила Логинова.

Кроме того, следует обратить внимание на дубленки и кожаные тренчи. В последнем случае актуальными станут модели в стиле винтаж и 1990-х годов. При этом собеседница издания настоятельно посоветовала избегать укороченные варианты.

marieclaire.ru


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