28 октября 2023

28 октября 2023 09:48

Три устаревших тренда вновь вернулись в моду

Креативная команда бренда modi рассказала о трех устаревших трендах, которые вновь вернулись в моду, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь представители марки отметили платки и повязки на голову. Перечисленные аксессуары можно использовать по-разному: завязывать на шею, закрепить на голове или привязать к сумке. По словам экспертов, они делают образы более интересными.

Кроме того, вновь актуальными стали ободки. В настоящий момент они представлены в различных вариантах: тонкие или широкие, с разными узорами и текстурами, украшенные бижутерией или цветочными мотивами, а также разных цветов и оттенков. Данный аксессуар можно добавлять не только в повседневные образы, но и вечерние.


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