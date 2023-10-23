Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал тренды в одежде на осень и зиму. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его комментарий публикует "Леди Mail.ru".

По словам эксперта, в моде окажутся вещи в рок-н-ролльном стиле и стиле 2000-х годов. Среди них - кожаные изделия, различные фасоны джинсов, включая широкие и расклешенные, и принты с имитацией змеиной кожи.

При этом актуальность утратят оверсайз-наряды и спортивная обувь, отметил специалист. Так, им на смену придут в том числе юбки-карандаши в сочетании с облегающими водолазками и лаковая остроносая обувь на каблуках. "Сегодня главное - быть не модным, а быть оригинальным, не похожим на других", - заключил собеседник издания.