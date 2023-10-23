23 октября 2023

23 октября 2023 09:58

Стилистка перечислила устаревшую осеннюю одежду

Персональная стилистка Марина Герман перечислила россиянкам устаревшую осеннюю одежду. Соотвествующий материал появился на сайте Woman.ru.

В список антитрендов попали облегающие пальто длиной до колена, приталенные тренчи и косухи. Третий предмет гардероба специалистка посоветовала заменить моделью удлиненного кроя с широкими плечами, множеством декоративных деталей и плотным ремнем.

Кроме того, актуальность в данном сезоне утратили свитеры из тонкого трикотажа, шарфы-снуды, потертые джинсы-скинни и водолазки. В таких случаях эксперт предлагает разнообразить свои образы многослойностью и вещами в стиле old money.

Что касается обуви, то Герман рекомендовала не обращать внимание на замшевые сапоги, ботильоны с фактурой из змеиной кожи и круглым мысом. Вдобавок стоит отказаться от изделий с множеством лишних украшений, в частности, с кисточками, заклепками и узорами.

Lenta.ru


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