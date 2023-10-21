Как носить самые модные цвета этой осени: готовые образы на утро, когда не знаешь, что надеть

Сейчас самое время проникнуться настроением, наверное, самого атмосферного времени года. И этот процесс облегчат, как всегда, стильные комбо, которые мы для тебя с удовольствием подготовили.

Честно признаемся: весь год с нетерпением ждём осень, чтобы с чистой совестью носить только коричнево-жёлто-бордовые вещи и пересматривать"Гарри Поттера" каждую неделю. Если тебе это знакомо, и если ты тоже питаешь слабость к уютным палитрам, то тогда точно бери на заметку нашу подборку. Так сказать, доктор прописал! Бежевый + голубой Голубые джинсы и бежевая тедди-куртка - несомненно, "правильное" сочетание и тканей, и оттенков. Как глоток свежего воздуха в пасмурные дни! Кстати, мы бы замиксовали мягкую верхнюю одежду с тонким трикотажем или пушистым свитером. И угги, обязательно низкие угги - сейчас это дико популярный тренд. Бургунди + рыжий Один из самых каноничных осенних цветов - насыщенный винный. Именно поэтому, если ты ищешь одну яркую вещь на ближайшие месяцы, советуем присмотреться к бомберу в оттенке бургунди. А в пару к нему берем актуальные "рыжие" угги или грубые ботинки на шнуровке.

Серый + голубой

Для тех, кто пока боится сочетать яркие вещи, есть легкое, но красивое решение - светлый деним комбинируем с серо-коричневым джемпером. Сочетание простое (в хорошем смысле), подойдёт всем и для всего. А пёстрая сумка или тёплый шарф добавят интересный акцент, если ты все-таки захочешь разнообразить look.

Коричневый + жёлтый

Одни из самых эффектных аутфитов - те, что собраны на контрастах. В частности, тёмные оттенки коричневого и солнечный жёлтый подчёркивают друг друга и прекрасно дополняют. Поэтому стилисты советуют монохромные коричнево-чёрные наряды разбавлять яркими деталями - нашли для тебя ну просто идеальный референс.

Бордовый + серый

Винтажная одежда с каждым сезоном становится всё популярнее и популярнее. Что ж, будет следовать трендам, подберём серые потёртые джинсы прямого кроя и уютный "дедушкин" свитер из шерсти. И, конечно, не забудем согреть шею бордовым шарфом!

Коричневый + бежевый

Коричневый и бежевый - вечная классика осени. И эта простая кофейная палитра как раз прекрасно подходит для дней, когда нужно выглядеть строго, но без перебора. Брюки кремового цвета, молочный джемпер, тёмно-коричневое пальто и замшевые сапоги - образ готов.

Розовый + зелёный

Не могли оставить тебя (и себя) без барбикора даже в холодный сезон. И нашли идеальное сочетание розового пальто и салатовой водолазки. Комбо не самое распространённое (что плюс), но как же свежо смотрится! Каков твой вердикт - повторим?