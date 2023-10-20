10 удивительных вещей, созданных Карлом Лагерфельдом

Немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель.

Карл Лагерфельд - всемирно известный модельер, который прославился сотрудничеством с модными домами Chanel, Chloe, Fendi.

Легендарный кутюрье считал, что обращаться к прошлому не имеет смысла, но сегодня творческое наследие короля моды намного сильнее его отвращения к ретроспективам.

Первая творческая победа Карла Лагерфельда датируется 1954 годом. Тогда Международный секретариат шерсти организовал конкурс, по результатам которого 21-летний (по версии Лагерфельда - 14-летний) парень получил первую премию, присужденную за лучший эскиз пальто. После этого Карла пригласили в известный Дом моды "Пьер Бальмен", где молодой человек набирался опыта на протяжении четырех лет.

10 сентября культовому немецкому дизайнеру Карлу Лагерфельду могло исполниться 90 лет.

За свою полувековую карьеру модельер, отличавшийся феноменальной трудоспособностью, создал коллекции для пяти модных домов, причем в трех из них - Fendi, Chanel и собственном Karl Lagerfeld - он работал одновременно: экспериментируя и при этом сохраняя ДНК брендов, выражая свой стиль, удивляя зрителей необычными местами проведения дефиле и оформлениями подиума.

Gazeta.ru