19 октября 2023

19 октября 2023 10:54

На чем нельзя экономить: 5 вещей, в которые важно вкладывать деньги

Не секрет, что в современных магазинах крайне просто найти аналоги суперлюксовых сапог, сумок, курток и так далее - и в целом да, можно собрать целый гардероб по вполне бюджетным ценам. Но в нашей сегодняшней подборке мы решили сфокусироваться на вещах, на которых не стоит экономить - как ни крути!

Все мы в той или иной степени погрязли в "быстрой моде": тренды быстро появляются в продаже, моментально сменяются другими и где-то между этими двумя стадиями попадают в наши шкафы. Удобно ли это? В общем, да. Но минусов немало.

В погоне за горячими тенденциями производители частенько закрывают глаза на качество, и на витрины иногда попадает базовая одежда, которая едва доживет до конца текущего сезона. Мы искренне считаем, что в таких случаях лучше купить вещь один раз, но надолго - и потому собрали для тебя небольшой список "базы", на которую правда стоит потратиться.

Кашемировый джемпер 

Для холодного времени года кашемир - самый теплый и удобный материал. Теплый джемпер будет выручать тебя на протяжении всего осенне-зимнего периода и, давай начистоту, годами будет выглядеть статусно. Хороший кашемир не колется, не вызывает желания "почесаться" и греет - и да, стоит дороже, чем аналоги из синтетики.

Комплект белья  

Для нас, девочек, хорошее нижнее белье - это залог уверенности в себе. Бюстгальтер может быть не виден под одеждой (для базовых бра это обязательный пункт), но должен хорошо сидеть, поддерживать грудь и нигде не натирать. Как бы не хотелось меньше денег тратить на шоппинг, но хороший комплект нижнего белья должен быть у каждой! 

Кожаный ремень  

Еще одна вещь, которая нужна всем - кожаный ремень. Почему кожаный? Потому что при ежедневной носке он не будет трескаться и не износится через пару выходов в свет. И благодаря качественному материалу аксессуар прослужит дольше - считай, это инвестиция. 

Замшевые сапоги  

Осенью и зимой мы регулярно выгуливаем сапоги, и чтобы они пережили эту самую регулярность, важно выбрать обувь из качественных материалов. Модель из замши априори должна быть дорогой, так как сам по себе этот материал не может стоить дешево. И да, натуральная замша выглядит "дорого" - стоит того!

Ювелирные украшения  

Если ты каждый день носишь одно и то же украшение - или если твоя коллекция бижутерии в целом довольно единообразна, есть смысл подобрать одно-два ювелирных изделия в твоем стиле. Некачественные серьги / кольца / браслеты могут окисляться, темнеть и иногда вызывать аллергию - для повседневной носки они не всегда пригодны. А вот золото и серебро не потеряют внешний вид (если ухаживать за ними, конечно)!

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