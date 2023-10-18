18 октября 2023

18 октября 2023 13:13

Стилист Рогов дал советы мужчинам, как улучшить внешний вид

Стилист Александр Рогов рассказал на YouTube-канале #БезФильтров несколько способов, как мужчины могут улучшить внешний вид, передает Day.Az.

Рогов отметил, что для улучшения своего облика следует быть опрятным и купить один или два хороших пиджака. Также гардероб следует пополнить двумя качественными рубашками, несколькими футболками и изделиями из трикотажа, например джемпером и свитером.

Стилист порекомендовал приобрести хорошо сидящие джинсы голубого, синего или серого цвета, а также пальто и тренч. Из обуви он предложил отдать предпочтение классическим ботинкам и белым кедам.


Просмотров: 137

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 09:20

  • 943
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 140
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 396
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 691
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 299
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 176
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 802
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 900
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 308
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 408
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос