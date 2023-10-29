Историк моды развеял популярные мифы о моде

Историк моды Александр Васильев развеял популярные мифы о стиле. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эксперт начал с того, что предупредил, что белый цвет не всегда освежает.

"Он не каждому подходит. Все зависит от вашего цветотипа, и выбор белого цвета должен быть осознанным", - заключил эксперт.

Он также добавил, что черный цвет не делает нас визуально стройнее, а розовый - может быть универсальным, поэтому он предназначен не только для детей. Васильев также отметил, что красный цвет, который зачастую называют вульгарным, стоит тоже использовать в образах.

"Красный - цвет страсти и эмоций, если вы знаете, как его правильно использовать", - сообщил Васильев.

Александр Васильев наиболее известен как ведущий программы "Модный приговор". Шоу закрыли 24 февраля 2022 года. Причиной стал отказ Первого канала от развлекательного контента. В тот же день из эфира ушли программы "Давай поженимся!", "Жить здорово" и "Вечерний Ургант". В июле Васильев заявил, что уход брендов с российского рынка отчасти повлиял на то, что программа не возвращается в эфир. Он признался, что одна минута рекламы в "Модном приговоре" обходилась производителям в €60 тысяч.