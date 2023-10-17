Как всегда стильно выглядеть, если тебе за 50: советы стилистов

Выглядеть стильно сложно в любом возрасте - для этого нужно не только иметь собственные предпочтения и вещи, которые тебе идут, но и уметь сочетать их с актуальными трендами.

С годами задача только усложняется: хочется оставаться верной своему вкусу, но появляются опасения, что гардероб будет выглядеть устаревшим - особенно когда тенденции меняются едва ли не каждую неделю.

Что поможет выглядеть и чувствовать себя великолепно, даже если ты просто вышла в магазин за хлебом? Вот несколько советов стилистов, которые стоит взять на вооружение.

Знай тип своей фигуры

"Следите за тем, как меняется ваше тело, и учитывайте это, работая над силуэтом", - говорит стилистка Элизабет Косич. Например, если у тебя широкие бедра и узкие плечи, то объем принтами и кроем надо добавлять в верхней части, и наоборот, если твоя фигура - перевернутый треугольник. "Прямоугольникам" нужен объем и сверху, и снизу, а "яблокам" - структурированная одежда, которая поможет обозначить талию.

Ограничь количество цветов

По мнению стилистки Мишель Барретт, в капсульном гардеробе должно быть от шести до восьми цветов: три-четыре нейтральных и три-четыре ярких. "Так вы увеличиваете вероятность того, что любая вещь, которую вы достанете из шкафа, подойдет к остальным", - говорит она. В наряде Баррет рекомендует комбинировать три цвета: два нейтральных и один яркий - например, надеть черные джинсы и ботинки с серым пальто и изумрудно-зеленым свитером.

Пробуй тренды, но не все тренды

"Вместо того, чтобы следить за тенденциями, сосредоточьтесь на том, что вам подходит с точки зрения цвета и стиля, и используйте это как основу для создания своего гардероба. Обновляйте его трендовыми вещами, которые соответствуют вашему личному стилю, а не пытайтесь изменить свой стиль, чтобы он соответствовал трендам", - говорит Баррет.

Качество, а не количество

Косич советует выбирать качественные вещи - это самый простой способ создать изысканный и стильный образ. Не бойся инвестировать деньги в дорогую вневременную одежду - благодаря такой стратегии со временем ты соберешь целый шкаф шикарных базовых предметов гардероба, которые легко комбинировать друг с другом.

Не забывай про украшения

"Добавьте немного блеска - это позволит придать образу шика, избежав претенциозности", - советует Косич. По ее мнению, каждой женщине нужна коллекция украшений, которые помогут сделать наряд интереснее.

Ищи идеальную посадку

После 50 многие из нас обнаруживают, что тело изменилось - если это твой случай, то обязательно устрой ревизию гардероба. По мнению Баррет, ключ к стилю - это вещи, которые хорошо на тебе сидят: они не должны быть большими или маленькими, а крой должен привлекать внимание к достоинствам и скрывать недостатки фигуры.

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