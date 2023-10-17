Стилистка назвала самые модные пуховики

Стилист Екатерина Канакова назвала самые модные пуховики. Соответствующий комментарий публикует портал "А теперь внимание!", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистка рассказала, что в текущем сезоне актуальными стали короткие пуховики-куртки. По этой причине она посоветовала не носить модели, которые доходят до середины бедра или до колена. Кроме того, она обратила внимание на дутые изделия с синтетической подкладкой или смесовой с перьями.

Помимо этого, по словам Канаковой, популярным является пуховик из экокожи. "Откажитесь и от популярных глянцевых и металлизированных вещей. Такие модели в тренде, но непрактичны - эти варианты покрытия быстро придут в негодность из-за перепада температур, а вот экокожа всегда останется в первоначальном виде", - пояснила она.

Среди прочего в список также вошли объемные пуховики оверсайз-силуэта. Эксперт объяснила, что этот фасон позволит скрыть недостатки фигуры и будет смотреться эффектно. "Возможные вариации: длинные, короткие, с мехом, без меха, с принтом и однотонные. Для повседневного образа сочетайте оверсайз-пуховик с джемпером широкой вязки и узкими джинсами", - заключила стилистка.