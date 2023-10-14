Стилист перечислила лучшие головные уборы осени

Как передает Day.Az, лучшие головные уборы осени-2023 перечислила в беседе с "Мослентой" персональный стилист, ведущая первой в России трансформационной стилистической игры Sold Out Анна Минина. В частности, она рекомедовала россиянкам утепленные панамы и бейсболки.

Стильно провести эту осень можно не только в теплых и уютных вязаных шапках. Современная мода предлагает нам огромное количество вариаций. На полках магазинов сегодня можно встретить утепленные бейсболки, кожаные фуражки, кепи и даже панамы. И конечно, нельзя представить осеннюю моду без фетровых шляп и беретов

"Удивительно, но панамки стали абсолютно законной частью осенне-зимнего гардероба. Самые стильные из них - с меховой отделкой, кожаные, велюровые и из плотной ткани", - рассказала Минина. Носить их, по ее словам, можно с пальто, дубленками, тренчами, куртками.

"Удивительно, но панамки стали абсолютно законной частью осенне-зимнего гардероба. Самые стильные из них - с меховой отделкой, кожаные, велюровые и из плотной ткани", - рассказала Минина. Носить их, по ее словам, можно с пальто, дубленками, тренчами, куртками.

Берет - очень стильный головной убор, он придает любому образу элегантности, продолжила стилист. В этом сезоне актуальны в том числе береты из кожи, бархата и вязаные варианты.

"Если настроены на романтику - надевайте кашемировый берет с классическим пальто, если же хочется немного дерзости - берите косуху и кожаный матовый берет", - добавила собеседница "Мосленты".

Не теряют актуальности шляпы. Поклонницам таких головных уборов стилист посоветовала экспериментировать с цветом и украшать шляпу аксессуарами - например, кольцами или цепочками.

Вязаные шапки идут всем, но важно найти подходящую себе модель. Тем, для кого самое главное - не замерзнуть, точно стоит выбрать этот вариант

"Не ограничивайтесь только летним сезоном для ношения бейсболки. Они давно перекочевали в классический гардероб и перестали ассоциироваться только со спортом. Носите бейсболки с пальто и классическими брюками, с тренчами, косухами и дутыми куртками", - посоветовала Минина.

Шапочки из эко-меха - еще один актуальный вариант этой осени. Они способны сделать любой образ максимально очаровательным, уверена собеседница "Мосленты".