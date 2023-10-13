Какой год, такие и тренды: мода увлеклась языческими культами

Похоже, мода увлеклась языческими культами. Не самое очевидное начало для текста про тренды нового сезона. Но какой сезон, такие и тренды. Пока человечество находится на грани экологической и социальной катастрофы, стоимость жизни неуклонно растет, а ее средний уровень - столь же неуклонно падает, дизайнеры пытаются найти точки гармонии и равновесия в неожиданных источниках вдохновения. И если с базовым гардеробом и простыми утилитарными вещами все более-менее понятно (излишняя экстравагантность действительно ощущается неуместно), то есть и совсем неочевидные тренды. В последнее время на подиумах как никогда часто встречались отсылки к язычеству. Где-то более размытые, похожие скорее на намеки, где-то - вполне себе конкретные и четко очерченные, совсем не двусмысленные.

В сложные времена неминуемо растет общественный интерес к мистике и оккультным практикам. Разочаровавшись в рациональных способов познания мира, люди обращаются к высшим силам. В конце концов, на здравый смысл надежды уже действительно никакой нет. И не торопитесь иронизировать. Автор этого текста тоже еще недавно с трудом сдерживал смех, выслушивая рассказы друзей о совместимости знаков зодиака или отправке запросов во Вселенную. Пока не поймал сам себя на том, что гуглил значение одинаковых цифр на часах ("ну это же точно какой-то знак!"). Но если еще пару-тройку лет назад массовое увлечение мистикой останавливалось на уже привычных астрологии и таро, то на этот раз все зашло несколько дальше. По всему миру растет число адептов неоязычества - иными словами, современного язычества. Объединить их в одну группу довольно сложно: внутри движения бесчисленное множество ответвлений. Кто-то возрождает древние культы, кто-то создает новые, кто-то объединяет разные элементы вместе. Но всех объединяют вера в сверхъестественное, тяга к природе и отрицание культа одного бога, свойственное авраамическим религиям.

Мы живем во время удивительной турбулентности. Никакие научные методы не позволяют прогнозировать, что же случится завтра - новый локдаун, очередной закрытие границ или запрет на что-либо. А если наука бессильна, то надежда остается лишь на высшие силы. А мода, как и любая другая индустрия, это замечает, "зеркалит" и надеется на этом заработать. Поэтому в последние сезоны на подиумах появляется все больше отсылок к новому (и старому) язычеству. Так, Симон Роша посвятила всю свою осенне-зимнюю коллекцию кельтским обрядам, одев моделей в платья из соломы и невесомого шифона. Рик Оуэнс как обычно вывел на подиум своих готических жриц, облаченных в черные мантии. Не остались в стороне и молодые бренды, как всегда особенно восприимчивые к переменам. Марка Paolina Russo показала на последней Неделе моды в Копенгагене коллекцию, вдохновленную костюмами народов Южной Америки и древними культами, построенными на почитании Земли и природы. В коллекции использованы только натуральные ткани, которые подлежат переработке либо разлагаются в земле. Выходит, создатели руководствуются не только оккультными практиками, но и стандартами осознанного потребления.

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