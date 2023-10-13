13 октября 2023

13 октября 2023 10:57

Почему не все бренды могут существовать без своих основателей

Самым эмоционально заряженным событием Недели моды в Нью-Йорке (а то и всего сезона) стал первый показ Питера До для Helmut Lang. Дебюты дизайнеров уже вошли в привычку и перестали кого-либо волновать. В условиях, когда контракты с брендами заключаются максимум на три года, очередные кадровые перестановки воспринимаются как белый шум. Но Helmut Lang - особенный бренд. Один из немногих, который можно без преувеличения назвать культовым. И До казался для него идеальной партией. Вдумчивый минималист, знающий и понимающий моду 90-х до атомов. И, конечно, считающий Хельмута Ланга кумиром. Не хайпбист и не инфлюенсер: Питер сторонится публичности и даже скрывает лицо. Тот редкий случай, когда одежда действительно говорит за дизайнера. Казалось бы, что могло пойти не так?

HELMUT LANG весна-лето 2024

Оказалось, что могло. Именно вдумчивость До сыграла с ним злую шутку. Все очень просто: его одолел синдром отличника. У всех ведь был такой одноклассник, который зубрит параграфы из учебника наизусть? Так вот, это - Питер. Его ответы безупречны, но совершенно лишены жизни и воображения. Придраться там не к чему - но и слушать их совершенно не интересно. И если в школе за такой ответ ученик все же получит заслуженную пятерку, то в моде все работает немного по-другому. Поэтому реакции на дебют До варьировались от сдержанных до жестких. Не все критики даже стали делать скидку на стресс и то, что это первый "блин". Очень сложно объяснить, что конкретно со всем этим не так. Вроде все референсы на месте, все цвета и формы правильные. Но нет в этом жизни. Все какое-то очень плоское. Похоже на Ланга по форме, но не по духу. И даже попытки как-то внедрить во все это себя и свой бэкграунд выглядят вымученными, будто сделанными в последний момент в попытке все оживить. Но не сработало.

HELMUT LANG осень-зима 1997/98

HELMUT LANG весна-лето 2024

HELMUT LANG весна-лето 2024

Проблема таких брендов, как Helnut Lang, в том, что очень сложно уловить их суть и транслировать через одежду. Коллекции Хельмута Ланга - про ощущения. Про что-то, что на кончиках пальцев. И эти ощущения не передаются через пресловутую многослойность, отсылки к милитари (к тому же не совсем уместные в текущем контексте) и прозрачные ткани. Это что-то на кончиках пальце. Что-то, что практически невозможно объяснить доступным языком. Это надо ощутить. И вот здесь кроется основная трудность для дизайнеров, которым предстоит возрождать такие марки. Они могут бесконечно цитировать отцов-основателей, но все эти цитаты будут смотреться безжизненными, как засушенные цветы в гербарии. Гораздо проще работать с наследием тех, кто работал крупными штрихами и известен конкретными силуэтами и знаковыми вещами. Условно, интерпретировать New Look Диора можно до бесконечности - и он всегда будет уместен и узнаваем. А теперь попробуйте представить, как работать с архивами, скажем, Дриса Ван Нотена. Возможно ли это вообще?

Значит ли это, что нужно поставить на Питере крест? Вовсе нет. Первая коллекция - всегда набросок, либретто. Дебютные шоу обычно немного поверхностные. Это нормально. Остается надеяться, что к следующему сезону До найдет в себе силы перестать играть по правилам и дать себе расслабиться. А мы посмотрим, получилось ли. И заодно сравним со следующим большим дебютом: раз уж место креативного директора Alexander McQueen тоже вакантно, то рано или поздно мы увидим, как наследие Маккуина будет интерпретировать какой-то новый дизайнер. И это тоже задачка "со звездочкой".

HELMUT LANG весна-лето 2024

thesymbol.ru


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