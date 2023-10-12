12 октября 2023

12 октября 2023 13:16

Какой пуховик купить на зиму

Vivienne Westwood осень-зима 2023/24

Внашем суровом климате невозможно пережить зиму без теплого пуховика. Этот элемент верхней одежды спасет от снега, ветра и низких температур. При этом пуховик может выглядеть стильно и красиво дополнять самые разные ваши образы: главное - правильно его выбрать. Мы внимательно изучили тренды осенне-зимнего сезона и выбрали 5 модных вариантов пуховиков, на которые стоит обратить внимание. 

Короткие

Miu Miu осень-зима 2023/24

Классический короткий пуховик с капюшоном или без - абсолютный маст-хэв любого осенне-зимнего сезона. Он не стесняет движений при ходьбе, отлично греет и классно вписывается в образы не только с брюками и джинсами, но и юбками и даже платьями. Этой зимой рекомендуем присмотреться к моделям максимально простого дизайна и нейтрального, но нескучного цвета. Например, горчичного, как у Miu Miu.

Стеганые

Chloé осень-зима 2023/24

Еще один отличный вариант - стеганое пальто-пуховик. В таком пуховике вам не будут страшны никакие капризы погоды, да и в стилизации он очень неприхотлив. Легко впишется как в деловые, так и в романтичные и расслабленные образы. Цвет советуем выбирать из классической палитры: отлично будут смотреться серый, темно-зеленый или оттенок горького шоколада, как у Chloé. 

С поясом

Zimmermann осень-зима 2023/24

Пуховик - не из тех вещей, которые славятся своей способностью подчеркнуть фигуру. Тем не менее, сделать небольшой акцент на талии, придав силуэту очертания "песочных часов", все-таки можно. Для этого вам понадобится длинный пуховик с поясом и объемным воротом, как у Zimmermann. Благодаря разнице объемов такая модель подчеркнет силуэт и не позволит ему казаться бесформенным. 

С капюшоном

Hermès осень-зима 2023/24

Капюшон на пуховике важен не столько в качестве декора, сколько в качестве утилитарного элемента. Он спасет, когда вы забыли (или просто не захотели), надеть шапку, а на улице резко похолодало, начался дождь или ветер. Тем более, что еще с прошлого сезона куртки с капюшоном не теряют своей актуальности и часто появляются на подиумах. Так, универсальным дополнением к любому образу станет классический удлиненный пуховик с капюшоном, как в коллекции Hermès.

Пуховик-одеяло

Junya Watanabe осень-зима 2023/24

В самые суровые морозы пуховик-одеяло, как у Junya Watanabe, не только не позволит замерзнуть, но и подарит ощущение домашнего уюта, будто вы и не покидали кровать. Здесь действует одно правило: чем толще и длиннее пуховик - тем лучше. Такой пуховик должен иметь объемные рукава и ворот, длину до середины голени или ниже и достаточно свободный крой, чтобы при желании под пуховик можно было надеть худи или толстый свитер

thesymbol.ru


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