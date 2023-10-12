12 октября 2023

12 октября 2023 11:30

Старый жакет — новые образы: этот модный прием обойдется вам абсолютно бесплатно

Max Mara весна-лето 2024

Осенне-зимний сезон только начался, а в главных модных столицах мира уже прошли показы коллекций весна-лето 2024. Мы внимательно следили за всеми модными шоу, и уже выбрали своих фаворитов среди трендов следующего сезона. И если примерить многие из них нам не удастся вплоть до весны, то некоторые стилистические приемы с подиумов вполне можно внедрить в гардероб сейчас. Например, если у вас есть старый жакет, который успел порядком вам наскучить, заставить заиграть его новыми красками будет совсем нетрудно. Все, что вам понадобится - самый базовый кожаный ремень. Он не только сделает акцент на талии и придаст силуэту очертание "песочных часов", но и эффектно дополнит любой образ. Вот самые модные сочетания, которые мы увидели на подиумах.

Carolina Herrera весна-лето 2024

Этот незамысловатый, но достаточно эффектный прием мы увидели сразу на нескольких шоу сезона весна-лето 2024. Max Mara предлагают совместить это способ стилизации с актуальным в этом сезоне трендом "no pants": для этого вам понадобится достаточно длинный жакет, который сможет заменить платье. Чтобы добавить образу строгости, под жакет стоит надеть классическую рубашку с отложным воротником и акцентными манжетами. Жакет и рубашка могут быть контрастных оттенков, как на подиуме, или подобраны тон в тон. Комбинация в любом случае выйдет очень эффектной. Впрочем, если носить жакет и рубашку вместо платья вы не готовы, дополнить такой "верх" всегда можно при помощи юбки. Подойдет, к слову, любая: от облегающей бедра мини до строгой юбки-карандаш и даже макси из костюмной ткани. 

Carolina Herrera предлагают менее рискованное сочетание: жакет, ремень и классические брюки. Под жакет можно добавить рубашку или водолазку и получить идеальное комбо для похода в офис, а можно - надеть его на голое тело, украсить эффектной брошью и получить эффектный, но в то же время сдержанный образ для свидания. Обувь сюда подойдет любая: от лодочек на шпильке до лоферов. Вариант на каждый день нашелся в коллекции Attico: плечистый жакет, дополненный ремнем, и пара голубых джинсов. Строгий верх в паре с простым низом образует универсальное и очень гармоничное комбо, которое будет смотреться уместно в любой ситуации. 

The Attico весна-лето 2024

thesymbol.ru


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