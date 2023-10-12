12 октября 2023

12 октября 2023 10:21

Какие шерстяные брюки всегда выглядят «дорого»

Снаступлением холодов состав модной "униформы" несколько меняется. На смену рубашкам и футболкам приходят свитеры и водолазки, а на смену джинсам - брюки из шерсти. Они ничуть не уступают моделям из денима ни по универсальности, ни по практичности, к тому же, способны сделать любой образ визуально "дороже". Конечно, если правильно их выбрать. Ниже рассказываем, какие шерстяные брюки всегда выглядят "дорого". Спойлер: найти такие можно даже в масс-маркете. 

У костюмной шерсти есть масса преимуществ. Она не только "дорого" выглядит, но и еще и отлично держит форму и практически не мнется. Так что брюки из такой ткани можно будет носить, что называется, и в пир, и в мир. Выбирайте модели со средней или высокой посадкой. Они красиво моделируют силуэт, визуально удлиняют ноги, а в отличие от трендовых моделей с посадкой на бедрах, точно не потеряют своей актуальности в ближайшие несколько лет. А значит - точно станут отличной инвестицией в гардероб. 

В ассортименте брендов представлены брюки самых разных фасонов. В первую очередь, мы рекомендуем присмотреться к опциям прямого кроя. Такие брюки отлично сядут на любой тип фигуры и выгодно подчеркнут ее достоинства. Впрочем, широкие модели фасона wide leg пользуются не меньшей популярностью. Поклонникам узкого кроя советуем обратить внимание на трендовые брюки-сигареты. Конечно, по универсальности они несколько уступают прямым, но зато отлично будут смотреться в деловых образах с плечистыми жакетами и шелковыми блузами. Защипы и стрелки на штанинах - детали опциональные. Здесь ориентируйтесь на свои предпочтения. А вот от заметного декора мы бы советовали отказаться - он всегда дешевит вещь. 

thesymbol.ru


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