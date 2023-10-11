Самые модные платья и юбки макси осень-зима 2023

Вы когда-нибудь слышали о теории "индекса подола"? Если нет, то постараемся вкратце ее объяснить. Теорию Hemline index, или "индекс длины юбки", приписывают экономисту Джорджу Тейлору. В середине 1920-х, в период экономического процветания западного мира, оправившегося после Первой мировой, Тейлор предположил, что длина подола женской юбки может служить индикатором состояния экономики. Чем короче юбка - тем благополучнее дела обстоят на бирже. И наоборот. Иными словами, мини становятся популярными, когда все хорошо, а макси - когда мир переживает очередную волну экономических потрясений. Вывод спорный, но его правдивость не раз подтверждалась на протяжении истории. И мы ни на что не намекаем (и не пытаемся вас ни в чем убедить), но самая модная длина платьев и юбок прямо сейчас - в пол. А в мире сами знаете что происходит. Выходит, Джордж Тейлор был все-таки прав?

Но отвлечемся от экономики и мрачных мыслей: этого нам хватает и в новостной повестке. Вернемся к моде. Да, длина макси продолжает оставаться доминирующим трендом. Так было летом - так будет и осенью. Мощное прошлогоднее пришествие мини-юбок было ярким, но непродолжительным: им на смену снова приходят их вечные антагонисты. Подолы опустились буквально до пола. Возможно, такую нарочитую скромность диктует всеобщий тренд на минимализм и "тихую роскошь", который лучше всего "рифмуется" именно в этим силуэтом. Возможно, в воздухе все-таки витает что-то тревожное, заставляющее нас укутываться в многочисленные слои закрытой одежды, как в защитный кокон. Или же тренды, сменяющие друг друга по спирали, просто вышли на очередной виток своего закономерного развития. В любом случае, обойтись без платья или юбки макси осенью 2023 не удастся. Это подтверждают наши наблюдения, сделанные на основе анализа осенне-зимних коллекций. В поддержку тренда выступили Ann Demeulemeester, Valentino, Michael Kors, Givenchy, Gabriela Hearst, Prada, Loewe, Chanel и многие-многие другие. А кто мы такие, чтобы спорить с этими авторитетами?

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