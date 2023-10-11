Что придет на смену «тихой роскоши»: 3 будущих больших тренда

Воколомодных кругах только и разговоров, что о "тихой роскоши". Инсайдеры жарко спорят, сколько еще продержится такой неочевидный тренд, а их аудитория продолжает радостно собирать образы из подборок в духе "как выглядеть дорого". Но рискнем сказать, что за последний год эта тенденция уже успела наскучить: вид бежевых тренчей, черных блейзеров и белых рубашек уже немного вгоняет в тоску. Но все когда-нибудь заканчивается - и опостылевшая многим quiet luxury тоже рано или поздно выйдет из моды. И что же придет ей на смену? Мы выбрали три тренда, у которых есть все шансы заменить ее в ближайшее время. Делайте ваши ставки.

Indie sleaze

До "тихой роскоши" в моде безоговорочно доминировал стиль Y2K. Иными словами, эстетика "гламурных" нулевых: джинсы с низкой посадкой, кроп-топы, мини-юбки, иной раз больше похожие на ремни, крошечные сумки-багеты, велюровые спортивные костюмы, стразы, бабочки и много-много розового. В общем, деальный гардероб Пэрис Хилтон или героинь фильма "Дрянные девчонки". Хоронить эту стилистику раньше времени мы бы не торопились: ее отголоски все еще доносятся до нас в коллекциях нынешнего сезона, хоть и не так громко, как летом. Но уже готовились бы к следующему этапу. По логике вещей, на смену нулевым должен прийти стиль следующей декады - 2010-х. В соцсетях его уже прозвали Indie Sleaze. Если для адептов Y2K ролевыми моделями были юные Бритни Спирс и Шакира, то для модниц новой формации ими должны стать Алекса Чанг и Кейт Мосс времен зарождения стритстайла. К концу нулевых джинсы с низкой посадкой сменились на скинни, мюли на шпильках - на мягкие балетки, а коротенькие топы - на фланелевые рубашки в клетку. И все это постепенно проникает в сезонные коллекции дизайнеров. Так что, похоже, придется нам все-таки вспомнить, какие же образы мы сохраняли на свои доски в Pinterest году эдак в 2010-м.

Librarian-core

В "тихой роскоши" многих смущает ее зубодробительная серьезность и то, что она как будто освсем не предполагает никакой иронии. Зато ее с лихвой в этом тренде, который уже захватил тикток и понемногу стал выходить на подиумы. На осенне-зимнем показе Miu Miu, ставшем, возможно, самым обсуждаемым шоу сезона, модели были одеты эдакими сексуальными и небрежными библиотекарями. Классические кардиганы, юбки-карандаши (порой прозрачные), облегающие платья в горох, капроновые колготки и, конечно же, очки в тонкой оправе. Одним словом, образ строгий, но вместе с тем дерзкий. Образы со схожей эстетикой можно найти в коллекции Sandy Liang - правда, узкую юбку-карандаш здесь заменила мини со складками, а мюли с открытыми пальцами - балетки с квадратным мысом. В общем, это совсем не те библиотекари, которых мы все видели в школе. Зато остается только догадываться, насколько более популярной станет эта профессия в ближайшее время.

Новая логомания

Если исходить из того, что тренды - это маятник, который раскачивается от одной крайней точки к другой, проходя промежуточные стадии, то рано или поздно от "тихой роскоши" он должен прийти к роскоши "громкой". А именно - к показному потреблению и логомании. Правда, вряд ли это будет гипертрофированная версия тренда: ее мы уже благополучно пережили сразу после окончания ковидных локдаунов. А вот более деликатное использование логотипов в одежде (и особенно аксессуарах) вполне может с нами случиться. На это намекают даже актуальные коллекции Prada, Miu Miu и Gucci. Они далеки от оглушающей логомании прошлых лет, но коды quiet luxury в них разбавлены небольшими лого, на которые взгляд падает то тут, то там.

thesymbol.ru