Как правильно носить оверсайз-свитеры, чтобы создать красивый силуэт

С мини

Оверсайз-свитер и мини-юбка вступают в своеобразный симбиоз: объемный закрытый верх не позволяет юбке выглядеть слишком вызывающе, а короткий низ не позволяет свитеру сделать силуэт бесформенным. Юбка может быть шерстяной, кожаной или из плотного костюмного хлопка - смотря, что найдется в вашем гардеробе. Комбинировать такой наряд можно с любой обувью: от лоферов до ботфортов на устойчивом каблуке.

С узким "низом"

Правило баланса объемов, пожалуй, известно каждому. Объемный "верх" требует узкого "низа" и наоборот. Именно поэтому в дополнение к свитеру-оверсайз стоит подбирать простой "низ", который не будет дополнительно расширять силуэт. Это могут быть узкие брюки-сигареты, в этом сезоне вернувшиеся на модную арену в статусе одного из главных трендов, или юбка зауженного или прямого кроя. Чтобы еще больше вытянуть силуэт, дополняйте наряд обувью на каблуке.

С акцентом на талии

Объемные свитеры часто "крадут" талию, и это самая главная причина, по которой многие модницы стараются их избегать. Так что самый простой способ исправить ситуацию - "вернуть" талию при помощи акцента. Лучше всего с этой задачей справятся брюки или джинсы с высокой посадкой и ремень. Просто заправьте переднюю часть свитера так, чтобы линия талии четко просматривалась. Для большего эффекта советуем выбирать удлиненные брюки и комбинировать их с обувью на каблуке или массивной подошве.

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