Как преобразить надоевшую сумку — украсьте ее подвесками

Этой осенью у ваших аксессуаров должны быть свои аксессуары. Не торопитесь крутить пальцем у виска: мы не сошли с ума и не оговорились. Все именно так. Просто сумки модной формы уже недостаточно. Она должна быть украшена дополнительными аксессуарами - брелоками, подвесками, ленточками, цепочками и прочим возможным декором. На самом деле, этому тренду не год, не два и не пять лет. Одной из первых этот прием начала практиковать Джейн Биркин. Свою сумку Birkin (кстати, в ее гардеробе был всего один аксессуар, названный ее именем) она украшала всем, что попадалось под руку: цветными шнурками, наклейками, брелоками и чем только не. В какой-то момент с иконы стиля стали брать пример все - и сумки Hermes, увешанные самыми разными украшениями, стали постоянной приметой хроник стритстайла.

Но не Домом Hermes единым. Долгое время главным адептом шармов для сумок был Карл Лагерфельд, заставивший весь мир влюбиться в меховые помпоны и собственные миниатюрные фигурки на культовых аксессуарах Fendi. Долгое время эти шармы были настоящими объектами желания и коллекционирования. Однако с приходом Кима Джонса подход к аксессуарам в бренде сменился на более минималистичный. Зато фишку подхватили героини стритстайла и другие марки. Так, в этом осенне-зимнем сезоне мы обратили внимание на связки ключей, свешивающиеся с сумок Miu Miu. Конечно, открыть ими ничего нельзя (разве что наши с вами сердца), зато смотрится это весьма эффектно.

На прошедшем недавно весенне-летнем показе бренда в Париже все повторилось. Набитые до отказа тоуты (из некоторых даже торчали туфли, будто модели впопыхах запихивали туда самое необходимое перед выходом на подиум) украшали будто наспех повешенные цепочки, брелоки и кожаные шнурки. Эстафету подхватили и Balenciaga. Сумки этого Дома на последнем показе были так щедро увешаны брелоками, ключами, цепями и даже крупными замками, как на парижских мостах, что выглядели буквально неподъемными. Повторить этот прием проще простого: просто найдите брелоки и старые ненужные ключи. И вуаля: вы - самая модная девушка сезона. В таком количестве, как у Balenciaga, они вам, может, и не нужны. Но пара-тройка точно не помешают. Впрочем, подойдут и любые другие подручные средства, вплоть до небрежно повязанных шелковых лент и бус из бисера. Проявите фантазию: в этот раз для нее нет никаких ограничений.

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