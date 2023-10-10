10 октября 2023

10 октября 2023 19:00

Как носить вещи в тонкую вертикальную полоску — самый большой тренд прямо сейчас

Выгоднее всего инвестировать в тренды, которые к концу сезона не утратят актуальности. Определить их довольно просто: благо показы новых коллекций проходят за полгода до фактического наступления сезона, так что все будущие тренды известны наперед. И еще проще понять, что та или иная вещь или модный прием вообще не выйдут из моды. Достаточно обратиться к архивным коллекциям и выходам знаменитостей, а иногда даже к собственному гардеробу. Если в указанных источниках отыскалось то, о чем идет речь, то это никакой не тренд, а самая настоящая вечная классика. И даже если с подиумов она ненадолго пропадет, то антитрендом все равно не станет. Это касается тех немногих вещей, которые выдерживают испытание временем и умудряются не надоесть аудитории. Например, вещам в тонкую вертикальную полоску.

Coperni весна-лето 2023

Полосатые костюмы появились еще в Викторианскую эпоху. Изначально они были униформой банковских работников: ширина пробелов между полосками помогала обозначить, на какую финансовую институцию работал человек перед вами. По такому незначительному, казалось бы, нюансу банковские клерки узнавали коллег - и определяли конкурентов. Тот же прием в то же самое время использовали и спортсмены - например, гребцы. Таким образом, с самого начала полоски были отражением соревновательного духа - в бизнесе или в спорте. К 1920-м вертикальная полоска перебралась за океан: ее позаимствовали игроки в американский футбол, выбрав для себя полосатую форму. А вот в современном виде костюмы в полоску появились чуть позже - и обязаны мы этим американским гангстерам. Вместе с богатством воротилы теневого бизнеса пристрастились к дорогим ресторанами, из-за чего стремительно набирали вес. Скрыть это они пытались всеми доступными способами - и полоска в сочетании с темным цветом костюмов оказалась самым простым и действенным.

Позже этот стиль у "фейковых" бизнесменов переняли реальные предприниматели - так на долгие годы строгий темно-синий костюм в тонкую вертикальную полоску стал негласным символом корпоративной культуры, больших денег и практически неограниченной власти - иными словами, олицетворением капитализма. А уж потом в игру включились феминистки. Женщины, активно входившие в мир бизнеса и политики, перенимали традиционно мужские привычки, в том числе и в одежде. Поэтому костюмная ткань в тонкую светлую полоску стала настоящим хитом - и остается им по сей день. Status quo не изменится и к осени: судя по осенне-зимним коллекциям Saint Laurent, Courreges, Balenciaga, Dries Van Noten и Stella McCartney, полоска снова на пике популярности.

SAINT LAURENT осень-зима 2023/24

COURREGES осень-зима 2023/24

BALENCIAGA осень-зима 2023/24

STELLA MCCARTNEY осень-зима 2023/24

DRIES VAN NOTEN осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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