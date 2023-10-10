Героини стритстайла выбирают красные колготки: как носить их, чтобы выглядеть модно

Какие колготки носить в этом сезоне? На наш взгляд, ответ очевиден: красные. Да, не удивляйтесь. Возможно, это не самое практичное решение, особенно если вы привыкли к прозрачным или черным. Но определенно очень эффектное. И, конечно, модное. Это становится очевидно при одном взгляде на последние хроники стритстайла. По ним создается впечатление, что у каждой уважающей себя модницы этой осенью припасена пара красных колготок для эффектных выходов. Но почему именно этот цвет? И отчего именно сейчас? Можно сказать, что стритстайл просто синхронизировался с подиумом. Фэшиониста внимательно следят за стилистическими приемами с показов основных Недель моды, чтобы заимствовать самые яркие и адаптировать их к жизни. Именно это произошло с красными колготками. Мы уже видели их в осенне-зимних коллекциях Gucci, Miu Miu, Coperni, Burberry, Isabel Marant, Hermes, Saks Potts и даже Chanel. Абсолютно во всех случаях это смотрится максимально выигрышно. Но как тот же самый прием вписать в реальную жизнь, которая зачастую далека от подиумных стандартов?

Все просто. Есть два беспроигрышных способа сделать красные колготки частью вашего образа. Первый - подобрать их в цвет одежды. То есть в таком случае на вас должны быть красное платье, шорты или юбка. Так вы избежите дробления силуэта на яркие цветовые блоки, которое не всегда комплиментарно для фигуры. Еще один рабочий способ - колготки в цвет обуви. Как мы знаем, этот нехитрый лайфхак помогает визуально удлинить ноги и сделать их буквально бесконечными - и это работает не только с привычными нам черными колготками, но и с цветными. Так что, возможно, ваша любимая пара алых лодочек всего-навсего нуждается в колготках того же оттенка. Можно совместить эти два стайлинг-трюка, выдержав вообще весь образ в одном цвете. Монохром, как мы знаем, продолжает оставаться модным. А еще это один из беспроигрышных способов составить цельный и законченный лук. Но в таком ярком цвете он, безусловно, требует определенной смелости. Как, впрочем, и ношение красных колготок в виде яркого акцента, не сочетающегося с другими элементами образа. Это уже высшая модная математика. Но мода, как известно, про эксперименты. Так почему бы не потренироваться в сложносочиненных сочетаниях?

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