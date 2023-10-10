10 октября 2023

10 октября 2023 14:17

Осенью особенно хочется уюта и заботы. Одежда вам поможет

RABANNE осень-зима 2023/24

Комфорт - больше, чем просто тренд. Это образ мыслей. Стиль жизни. И даже, не побоимся этого слова, философия. Недавняя пандемия заставила нас переоценить многое. В том числе и то, по какому принципу мы выбираем одежду. И если раньше на удобство и комфорт (в том числе психологический) мы могли махнуть рукой, то сегодня это происходит все реже. Дизайнеры уловили перемены в наших настроениях и предложили варианты образов новой формации. Наше коллективное желание окружить себя уютом и комфортом еще больше усилилось за последние пару лет, пока мир сотрясали новые глобальные потрясения. Мода - один из самых действенных способов эскапизма. И она в который раз выручает нас, подставляя плечо и предлагая укутаться в мягкие, теплые ткани. Именно этим мы и займемся с наступлением холодов.

KHAITE осень-зима 2023/24

JW ANDERSON осень-зима 2023/24

По ощущениям, которые мы испытываем, глядя на вещи из свежих коллекций, становится понятно: дизайнеры очень точно считали наши главные потребности и желания. Да, больше всего нам не хватает прикосновений, объятий, в общем - тактильных ощущений, который делают жизнь чуточку лучше и спокойнее. Решить все проблемы этого мира невозможно - во всяком случае здесь и сейчас. Зато купить и отправить близкому человеку курьером мягкий свитер - вполне себе можно. Не возьмемся утверждать, что это решает проблемуы но уж точно делает жизнь чуть приятнее. А это ли не здорово? Возможно, именно поэтому мягкие, приятные на ощупь фактуры стали таким большим трендом. Бархат, кашемир, искусственный мех и мягкая бахрома были замечены в коллекциях Gucci, Proenza Schouler, Loewe, AWAKE Mode и многиз других. И это хороший повод пересмотреть отношения с собственным гардеробом. Сеанс психотерапии это не заменит, но поднимет настроение гарантированно.

BOTTEGA VENETA осень-зима 2023/24

RABANNE осень-зима 2023/24

JIL SANDER осень-зима 2023/24

ROKH осень-зима 2023/24

ISABEL MARANT осень-зима 2023/24

A.W.A.K.E MODE осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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