Знаменитости вернули в моду один стиль в одежде

Стиль "преппи" вновь вернулся в моду благодаря знаменитостям. Соответствующий материал и подборку фотографий приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о модном течении, произошедшем от формы учащихся престижных частных школ, который характеризуется смесью делового стиля и smart casual. Приверженцы данного направления предпочитают юбки в складку, платья-трапеции, ботфорты и ботильоны на устойчивом каблуке и платформе.

Среди инфлюэнсеров, которые сделали "преппи" трендовым, оказались модель Белла Хадид, южнокорейская актриса Пэ Дуна, а также гости прошедших Недель моды. Так, одна посетительница вышла в свет в платье в виде кардигана, а другая предпочла одежду более нейтральных цветов: серый вязаный жилет в сочетании с джинсами прямого кроя.