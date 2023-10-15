15 октября 2023

15 октября 2023 19:48

Стилист Рогов перечислил самую модную верхнюю одежду на осень

Российский стилист Александр Рогов перечислил самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Как передает Day.Az, соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

В список актуальных вещей вошел тренч из хлопка или габардина. При этом носить данный предмет гардероба эксперт предложил с ботфортами, джинсами или классическими широкими брюками.

Помимо этого, Рогов отметил популярность кожаной куртки. "Самые крутые куртки с винтажным состаренным эффектом! Идеальную можно найти в секондхенде!" - посоветовал он. Кроме того, специалист обратил внимание на пальто, бомберы и косухи.

"Если бежевый тренч вам кажется слишком фоновым и базовым - вот вам альтернатива! Кожаный тренд", - заключил он.


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