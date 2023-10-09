9 октября 2023

9 октября 2023 16:00

Что носить в октябре: 5 стильных образов, которые легко повторить

Футболка + кардиган + пальто

@creativeecho

Многослойность - путь к комфорту в переменчивую октябрьскую погоду. Идеальное комбо на любой случай - футболка, кардиган и пальто. Комбинируйте его с джинсами прямого кроя или брюками из шерсти. Образ выйдет очень практичным: помещении вы можете остаться как в футболке, так и в кардигане, а от холодов на улице вас точно спасет любимое пальто. Завершит аутфит вместительная сумка и пара удобных лоферов. 

Кожаный бомбер + джемпер + юбка мини

@mikaelasundlov

Холода - не повод отказываться от женственных образов. Дерзкую юбку мини в октябре носите с уютным джемпером. Идеальным завершением станет кожаный бомбер, который "соберет" весь образ воедино. Главное, чтобы он и юбка были примерно одной длины - так лук выйдет более аккуратным. Стильно дополнят юбку ботфорты или сапоги до колена. Ну а чтобы точно не замерзнуть, надевайте колготки - черные или трендовые цветные.

Свитер с высоким горлом + юбка макси + палантин

@veneti.a

Если мини вам не по душе, вместо не нее надевайте трендовую макси и комбинируйте ее с уютным кардиганом или свитером с высоким горлом. Ботильоны или сапоги с острым мысом сделают лук более элегантным, а еще визуально удлинят рост. Утепляйтесь при помощи палантина или длинного шарфа с бахромой и минималистичной шапки-бини. В качестве верхней одежды к такому образу подойдет практически все: от объемного бомбера до шерстяного пальто. 

Кожаная куртка + брюки + завязанный на плечах свитер

@linhniller

Комфортной "униформой" октября может стать комбо из свободных брюк и кожаной куртки. В офис под куртку надевайте классическую рубашку, на вечеринку - соблазнительный кружевной топ или полупрозрачный лонгслив, а на прогулку - худи или вололазку. На плечи повяжите свитер: он не только украсит образ, но и отлично согреет.

Свитер с высоким горлом + дутый жилет

@emitaz

Сезон пуховиков еще не наступил, а вот для дутых жилетов как раз самое время. Эту верхнюю одежду можно сочетать буквально буквально со всем: от женственных платьев-свитеров до спортивных худи и объемных джемперов. С последними надевайте свои любимые мешковатые джинсы и кроссовки и дополняйте образ стильной сумкой кросс-боди. 

thesymbol.ru


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