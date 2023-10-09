Самая популярная прическа на Неделе моды в Париже

Хвосты снова в списке главных трендов. Эта простая, но в то же время эффектная прическа появляется на подиумах уже не первый сезон, и каждый раз в новых вариациях. На минувшей Неделе моды в Париже самой популярной прической стал очень и очень низкий хвост. И пускай фактически это тренд следующего весенне-летнего сезона, мы предлагаем взять его на вооружение уже сейчас. Ниже рассказываем о четырех модных способах сделать низкий хвост, которые мы увидели на подиумах.

Victoria Beckham

Самую строгую и лаконичную вариацию классической прически мы увидели на шоу Victoria Beckham. Гладко зачесанные на косой пробор волосы, тонкие, практически невидимые резинки под цвет волос моделей - это универсальный хвост для любого случая. Сделать его совсем несложно: понадобится лишь расческа с мелкими зубчиками и фиксирующее средство без эффекта склеивания.

Giambattista Valli

Стилисты шоу Giambattista Valli косому пробору предпочли гладко зачесанные назад волосы. Такая прическа красиво открывает лицо и позволяет дополнить образ акцентными украшениями - серьгами или колье. Хвост собирайте с использованием небольшого количества геля или пенки - они не позволят коротким волоскам выбиться из прически и придать ей неаккуратный вид. Кстати, сделать хвост еще более модным поможет металлический ободок-пружинка - забытый аксессуар из 2000-х, который неожиданно вернулся на модную арену.

Balmain

У Balmain мы увидели, пожалуй, самый расслабленный вариант низкого хвоста. Минимум фиксирующих средств, небрежно торчащие пряди у лица, которые модели заправляли за уши, и идеально прямой пробор. Это идеальная прическа на каждый день, не требующая много времени на выполнение. Отличная альтернатива практичным, но порядком надоевшим прическам с крабиком.

Loewe

За прически на показе Loewe отвечал легендарный Гвидо Палау, а потому и хвосты у моделей получились максимально необычные. Косой пробор, прикорневой объем и много геля для волос. Такой хвост можно сделать дома самостоятельно, но это потребует времени и определенной сноровки, так что прическа едва ли подойдет на каждый день. Зато станет отличным выбором для вечеринки: фиксирующие средства сохранят ее в первозданном виде, даже если вы решите танцевать всю ночь напролет.

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