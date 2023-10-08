Какие принты должны быть в гардеробе, если тебе за 50: мнение стилистов

Как бы ты ответила на вопрос: "Что должно входить в базовый гардероб?" Вероятно, начала бы перечислять вещи: классическая белая рубашка, черные брюки, джинсы, блейзер, кожаная куртка...

Но образ создает не только одежда, формирующая силуэт, но и рисунок ткани, из которой она сделана. Вот какие принты, по мнению стилистов, больше всего льстят зрелым женщинам.

Полосы

Полоски - это классика. "Сочетание шикарного полосатого верха или низа с монохромной вещью позволяет сбалансировать наряд и придать ему непринужденный парижский шик", - говорит стилистка Сара Шукрафт Брандт. А фэшн-экспертка Мишель Барретт добавляет, что однотонный предмет гардероба следует подбирать под цвет узора, а не основы: иными словами, если у тебя есть кремовый свитер с черными линиями, то его стоит сочетать с черными, а не с кремовыми брюками.

Горошек

Официально история этого принта в мире моды начинается с 1857 года - именно тогда в американском журнале Godey's Lady's Book появилась статья о муслине, украшенном рисунком polka dot. Полькой тогда был одержим весь мир, и именно горошек показался фэшн-редакторам того времени ассоциирующимся с этим жизнерадостным танцем.

По мнению стилистки Элизабет Косич, горошек сделает веселее любой наряд. "Однако помните, что чем старше вы становитесь, тем меньше он должен быть", - добавляет она. Также Элизабет советует учитывать контраст принта: если у тебя темная кожа и темные глаза, то лучше избегать ярких точек, выделяющихся на светлом фоне - например, черных на белом.

Леопард

По мнению Сары, этот принт не должен пугать - на самом деле при правильном использовании леопард превращается во вневременной шик. "Подумайте о туфлях или шелковом платке с леопардовым принтом - в зрелом возрасте сочетание такой вещи со сдержанной базой будет не чрезмерно смелым заявлением, а уместным развлечением", - говорит стилистка.

Цветочный принт

Список базовых принтов был бы неполным без цветочного. "Главное - он должен дополнять тон вашей кожи, - говорит Мишель. - Если она светлая, как и волосы, выбирайте пастельные тона. Чем темнее кожа, тем более яркие цвета вы можете использовать".

Пейсли

"Этот классический традиционный мотив может быть как свежим и омолаживающим, так величественным и зрелым - всё зависит от того, какие цвета вы выберете", - говорит Косич. Для создания беззаботного и энергичного летнего настроения она советует бирюзовый, коралловый и оранжевый цвета, для более спокойных образов - палитру землистых тонов. Пейсли, считает Элизабет, отлично подходит как для аксессуаров - например, платка или шарфа, так и для основных вещей - платьев и блузок.

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