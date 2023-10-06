20 самых красивых пар обуви Недели моды в Париже

Подведение итогов Недель моды нельзя считать законченным без определения основных трендов. И ключевое место среди них занимают обувные тенденции сезона. Почему? Все просто. Как известно, именно туфли являются центральной частью образа и привлекают к себе наибольшее внимание. Если на вас красивая обувь, то все остальное может быть расслабленным и незамысловатым. Эффектные лодочки, мюли или балетки вытянут даже белую футболку и синие джинсы, не говоря уже о более продуманных и сложносочиненных луках. И дизайнеры, конечно, в курсе этой волшебной силы. Потому зачастую бросают основные усилия именно на обувную часть коллекций. Потому каждый год мы с замиранием сердца ждем, какие еще решения нам предложат бренды. И, надо сказать, участники парижской Недели моды в очередной раз не подвели.

Какая же обувь будет самой модной в сезоне весна-лето 2024? Во-первых, свое победное шествие продолжают балетки. Теперь-то мы точно уверены, что это не очередная причуда дизайнеров, а масштабный тренд, который с нами надолго. Красивые остроносые модели балеток с ремешками на щиколотках мы заметили на показе Dior, а более лаконичные балетки-слингбэки с открытой пяткой - у Chanel. За плоскую подошву голосует и Миучча Прада: большинство образов из коллекции Miu Miu было дополнено удобными сандалиями и... яркими пластырями (да, теперь это тоже аксессуар). Но про каблуки, конечно, никто не забыл: они лежали в сумках моделей в качестве "сменки". Выбор в пользу высокого каблука сделал и Николя Жескьер, создавший для Louis Vuitton туфли из жатой кожи и текстиля с острым мысом. Правда, на устойчивых каблуках, так что удобство от этого не пострадает. Рик Оуэнс как обычно остановился на огромных футуристичных платформах - дизайнер, как известно, не ищет простых путей. Ну а Виктория Бекхэм предпочла босоножки на высоченных шпильках, что тоже очень в ее духе. В конце концов, разве вы хоть раз видели Пош в чем-то удобном?

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