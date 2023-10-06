6 октября 2023

6 октября 2023 19:18

20 самых красивых пар обуви Недели моды в Париже

Givenchy весна-лето 2024

Подведение итогов Недель моды нельзя считать законченным без определения основных трендов. И ключевое место среди них занимают обувные тенденции сезона. Почему? Все просто. Как известно, именно туфли являются центральной частью образа и привлекают к себе наибольшее внимание. Если на вас красивая обувь, то все остальное может быть расслабленным и незамысловатым. Эффектные лодочки, мюли или балетки вытянут даже белую футболку и синие джинсы, не говоря уже о более продуманных и сложносочиненных луках. И дизайнеры, конечно, в курсе этой волшебной силы. Потому зачастую бросают основные усилия именно на обувную часть коллекций. Потому каждый год мы с замиранием сердца ждем, какие еще решения нам предложат бренды. И, надо сказать, участники парижской Недели моды в очередной раз не подвели.

BALMAIN весна-лето 2024

Какая же обувь будет самой модной в сезоне весна-лето 2024? Во-первых, свое победное шествие продолжают балетки. Теперь-то мы точно уверены, что это не очередная причуда дизайнеров, а масштабный тренд, который с нами надолго. Красивые остроносые модели балеток с ремешками на щиколотках мы заметили на показе Dior, а более лаконичные балетки-слингбэки с открытой пяткой - у Chanel. За плоскую подошву голосует и Миучча Прада: большинство образов из коллекции Miu Miu было дополнено удобными сандалиями и... яркими пластырями (да, теперь это тоже аксессуар). Но про каблуки, конечно, никто не забыл: они лежали в сумках моделей в качестве "сменки". Выбор в пользу высокого каблука сделал и Николя Жескьер, создавший для Louis Vuitton туфли из жатой кожи и текстиля с острым мысом. Правда, на устойчивых каблуках, так что удобство от этого не пострадает. Рик Оуэнс как обычно остановился на огромных футуристичных платформах - дизайнер, как известно, не ищет простых путей. Ну а Виктория Бекхэм предпочла босоножки на высоченных шпильках, что тоже очень в ее духе. В конце концов, разве вы хоть раз видели Пош в чем-то удобном?

Saint Laurent весна-лето 2024

AZ Factory весна-лето 2024

Givenchy весна-лето 2024

LOEWE весна-лето 2024

LOEWE весна-лето 2024

LOEWE весна-лето 2024

Louis Vuitton весна-лето 2024

Victoria Beckham весна-лето 2024

Victoria Beckham весна-лето 2024

Stella McCartney весна-лето 2024

ChloChlo

Miu Miu весна-лето 2024

Miu Miu весна-лето 2024

Zimmermann весна-лето 2024

Coperni весна-лето 2024

thesymbol.ru


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 003
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 256
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 553
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 154
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 026
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 666
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 770
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 182
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 276
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 559
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье