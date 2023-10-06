5 трендов 2010-х, которые уже возвращаются в моду

Последние сезоны отметились засильем трендов 2000-х. И хотя мы не имеем ничего против, они уже слегка утомили. настало время для чего-то нового. По логике вещей, следующими должны вернуться 2010-е. И это постепенно уже происходит. Благо этой декаде тоже есть, чем похвастаться в модном плане. Вот 5 трендов того времени, которые приходят на смену низкой талии и мини-юбкам - и мы совсем не против.

Скинни

Скинни - пожалуй, самый спорный крой брюк и джинсов. 10 лет назад он был предметом культа - а к началу 2020-х модницы стали его избегать. Но ничто не проходит бесследно. Пару-тройку лет назад этот силуэт стал постепенно возвращаться в модный обиход. Поначалу дизайнеры и модницы сошлись на том, что он допустим, если вы заправляете брюки в высокие сапоги. А Эди Слиман и вовсе предложил вернуть его и носить прямо как в 2014-м - с балетками.

Фланелевые рубашки

Уютные фланелевые рубашки в клетку никогда по-настоящему не выходили из моды - они так или иначе встречаются каждый сезон. Но действительно остромодными они были в 2010-е, когда в них щеголяли все поп-звезды и it-girls - от Кейт Мосс до Рианны. К счастью, постепенно им снова возвращается культовый статус. И эти рубашки - способ не только модно утеплиться, но и добавить образу немного рок-н-ролла.

Крупные колье

Если моду 2010-х определяет какое-то одно украшение, то это точно крупное широкое колье. 5-10 лет назад колье и было образом. Можно было одеться в скинни-джинсы, кеды и белую футболку. Но если вы дополняли это комбо крупным колье со стразами, то были самой модной. Сегодня вернуть им былую славу намерены Swarovski.

Платья и топы с басками

В 2010-е платье или топ не могли считаться модными, если их не украшала баска. Те самые триумфально вернувшиеся баски - это широкие оборки на талии, пришиваемые к топам, юбкам и платьям. Они могут быть как из того же материала, что сама вещь, так и из другого - кожи, бархата, винила, пластика и чего угодно еще. В любом случае эта деталь служит акцентом в образе. Бывают даже съемные пояса с басками, которые можно надеть на любой наряд - это заметно упрощает задачу вписаться в этот новый старый тренд. Надо сказать, этому камбэку мы рады: ничто так не работает на силуэт и пропорции, как баска. Она подчеркивает талию и выделяет бедра, чем уравновешивает силуэт и делает его более женственным.

Юбка + леггинсы

Комбо "платье + брюки" мы уже освоили. А как насчет леггинсов? В 2010-х они, наравне со скинни, были самым популярным силуэтом брюк - а позже были безвременно преданы модной анафеме. Но постпандемийное стремление к комфорту напомнило об их удобстве, а недавние показы - о том, что они отлично смотрятся как дополнение к юбке или платью. Наглядный пример - лук с шоу Ferragamo.

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