6 октября 2023

6 октября 2023 16:29

5 трендов 2010-х, которые уже возвращаются в моду

5 трендов 2010-х, которые уже возвращаются в моду

Последние сезоны отметились засильем трендов 2000-х. И хотя мы не имеем ничего против, они уже слегка утомили. настало время для чего-то нового. По логике вещей, следующими должны вернуться 2010-е. И это постепенно уже происходит. Благо этой декаде тоже есть, чем похвастаться в модном плане. Вот 5 трендов того времени, которые приходят на смену низкой талии и мини-юбкам - и мы совсем не против.

Скинни

Celine осень-зима 2023/24

Скинни - пожалуй, самый спорный крой брюк и джинсов. 10 лет назад он был предметом культа - а к началу 2020-х модницы стали его избегать. Но ничто не проходит бесследно. Пару-тройку лет назад этот силуэт стал постепенно возвращаться в модный обиход. Поначалу дизайнеры и модницы сошлись на том, что он допустим, если вы заправляете брюки в высокие сапоги. А Эди Слиман и вовсе предложил вернуть его и носить прямо как в 2014-м - с балетками.

Фланелевые рубашки

Bottega Veneta весна-лето 2023

Уютные фланелевые рубашки в клетку никогда по-настоящему не выходили из моды - они так или иначе встречаются каждый сезон. Но действительно остромодными они были в 2010-е, когда в них щеголяли все поп-звезды и it-girls - от Кейт Мосс до Рианны. К счастью, постепенно им снова возвращается культовый статус. И эти рубашки -  способ не только модно утеплиться, но и добавить образу немного рок-н-ролла.

Крупные колье

Если моду 2010-х определяет какое-то одно украшение, то это точно крупное широкое колье. 5-10 лет назад колье и было образом. Можно было одеться в скинни-джинсы, кеды и белую футболку. Но если вы дополняли это комбо крупным колье со стразами, то были самой модной. Сегодня вернуть им былую славу намерены Swarovski.

Платья и топы с басками

Tory Burch осень-зима 2023/24

В 2010-е платье или топ не могли считаться модными, если их не украшала баска. Те самые триумфально вернувшиеся баски - это широкие оборки на талии, пришиваемые к топам, юбкам и платьям. Они могут быть как из того же материала, что сама вещь, так и из другого - кожи, бархата, винила, пластика и чего угодно еще. В любом случае эта деталь служит акцентом в образе. Бывают даже съемные пояса с басками, которые можно надеть на любой наряд - это заметно упрощает задачу вписаться в этот новый старый тренд. Надо сказать, этому камбэку мы рады: ничто так не работает на силуэт и пропорции, как баска. Она подчеркивает талию и выделяет бедра, чем уравновешивает силуэт и делает его более женственным.

Юбка + леггинсы

Ferragamo осень-зима 2023/24

Комбо "платье + брюки" мы уже освоили. А как насчет леггинсов? В 2010-х они, наравне со скинни, были самым популярным силуэтом брюк - а позже были безвременно преданы модной анафеме. Но постпандемийное стремление к комфорту напомнило об их удобстве, а недавние показы - о том, что они отлично смотрятся как дополнение к юбке или платью. Наглядный пример - лук с шоу Ferragamo. 

thesymbol.ru


Просмотров: 109

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 001
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 254
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 551
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 152
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 024
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 664
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 768
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 180
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 274
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 557
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье