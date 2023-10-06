5 ключевых трендов Недели моды в Париже

Очередные Недели моды - все! Окончательно и бесповоротно. "Месяц моды" традиционно завершился показами в Париже, поставившими красивую точку в этом сезонном марафоне. Мы внимательно следили за всеми шоу, чтобы выбрать основные тренды сезона весна-лето 2024 и поделиться ими с вами. Чем прямо сейчас и займемся. А вы можете начинать думать, в чем будете встречать следующую весну. В конце концов, стратегическое планирование еще никому не навредило.

Миллион алых роз

Да-да, мы тоже мысленно процитировали великую и ужасную Миранду Пристли из "Дьявол носит Prada". В цветочных мотивах весной действительно мало оригинального. Но в оправдание дизайнеров заметим, что они все же предложили небанальные прочтения вечного тренда. И заодно сузили область своих изысканий до одного цветка - розы. У Сары Бертон алая роза стала эмблемой ее финальной коллекции для Alexander McQueen - идеально, чтобы красиво поставить точку. У Оливье Рустена в Balmain объемные розовые кусты проросли сквозь платья скульптурного кроя и корсеты. А основатель Undercover Джун Такахаши разбил настоящие розарии с живыми цветами и порхающими бабочками прямо внутри платьев - обязательно посмотрите его показ в динамике, это стоит того.

Карго-культ

Ровно когда нам начало казаться, что тренд на брюки карго уже наскучил и вот-вот сойдет на нет, он внезапно вышел на второй виток. И даже добрался до тех брендов, где мы ну никак не ожидали его увидеть. Свои версии показали Dries Van Noten, Saint Laurent и Schiaparelli, далекие от погони за сиюминутными тенденциями. Так что, выходит, этот силуэт с нами все-таки надолго. Особенный шик - подбирать "верх" в тон вашим карго. Даже если это тренч.

Замшевое все

У кожи в следующем сезоне будет серьезный конкурент - ее ближайшая "родственница", замша. Этот мягкий фактурный материал просто создан для тотал-луков - и дизайнеры активно этим пользуются. Особенно популярны оказались варианты сложных, глубоких оттенков: коньячного, карамельного, винного, оливкового и кобальтового. Референсы ищите в коллекциях Loewe, Miu Miu, Marni, Acne Studios и Givenchy.

Третье измерение

Тренд на объемный декор, запущенный еще пару сезонов назад, даже и не думает сдавать своих позиций. Напротив: он даже нарастает от сезона к сезону. Участники Недели моды в Париже подошли к нему со всей серьезностью. Джонатан Андерсон (Loewe) и Оливье Рустен (Balmain) развели на платьях и топах настоящие клумбы. Харрис Рид (Nina Ricci) украсил белое вечернее платье драматичными черными перьями. Гленн Мартенс (Y/Project) обошелся своими любимыми абстрактными драпировками, сильно прибавившими в этот раз в объеме. Ну а все остальные в основном пошли проторенной тропой цветов из тюля и плотного хлопка.

Здесь вам курорт

Многие бренды в последние сезоны отказались от круизных показов, но забыть их атмосферу не вышло. Поэтому она благополучно перекочевала в весенне-летние шоу. Получилась целая подборка образов для идеального отпуска - и библиотека стилистических приемов на этот случай. The Row предложили носить полотенце вместо шарфа, а аквашузами заменить более привычные балетки. Chanel не видят ничего дурного в том, чтобы выйти на прогулку в купальнике (но непременно накинув сверху твидовый кейп). А модели Miu Miu и вовсе выглядели так, будто только что высадились на берегу после долгого солнечного дня на парусной яхте. Но "сменку" в виде туфель на каблуках взять с собой не забыли: ужин в ресторане никто не отменял.

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