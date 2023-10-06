6 октября 2023

6 октября 2023 09:33

Какую осеннюю обувь носить с длиной макси

Джиджи Хадид

Уже который сезон подряд макси завоевывает звание самой модной длины. И если летом трудности в стилизации длинные платья и юбки не вызывают (комбинировать их можно со всем: от вьетнамок до мюлей на платформе), в холодное время года не всегда бывает понятно, с чем их носить. Идеальной верхней одеждой для макси станет такое же длинное пальто или пуховик, а идеальной обувью - сапоги. Причем подойдут самые разные модели. Ниже рассказываем, как модно сочетать юбки и платья макси с сапогами этой осенью. 

Эмили Ратаковски

Глобально есть два способа сочетать юбки и платья с сапогами. Первый - подбирать их друг к другу по стилю. Сочетать женственные облегающие модели с узкими остроносыми сапогами на шпильке, строгие - с классикой с на устойчивом каблуке с квадратным мысом, а расслабленные трикотажные - с грубыми сапогами на плоском ходу. Этот прием прост в исполнении и не потребует от вас особых навыков в стилизации, зато смотреться такие комбо всегда будут эффектно. 

Кендалл Дженнер

Есть и другой, гораздо более эффектный способ - "сочетание несочетаемого". Попробуйте миксовать между собой вещи разных стилей. Например, романтичное макси из кружева или шелка дополните грубыми сапогами на шнуровке или с очень широким голенищем. А строгий костюм из пиджака и длинной юбки сочетайте с соблазнительными сапогами-чулками на тонкой шпильке. Главное, не бояться экспериментов, ведь именно из них обычно рождаются самые крутые образы. 

Eudon Choi осень-зима 2023/24

Proenza Schouler осень-зима 2023/24

Max Mara осень-зима 2023/24

Cos осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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