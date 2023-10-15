Стилистка назвала самую модную одежду для прогулки с собакой

Стилистка Анна Беркли назвала самую модную одежду для прогулки с собакой. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания Financial Times.

Классическим вариантом для выгула питомца станут сочетания базовых повседневных вещей. Так, эксперт посоветовала носить спортивные штаны с футболкой, трикотажной кофтой и курткой.

При этом, по ее словам, можно присмотреться к более элегантным образам. В связи с этим специалистка порекомендовала примерить леггинсы с объемным верхом и пальто или мешковатые брюки цвета хаки с узкой толстовкой и бомбером.