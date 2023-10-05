5 октября 2023

5 октября 2023 16:34

Вместо макияжа «латте»: макияж «ириска» — настоящий тренд осени

Визажисты продолжают искать и находить вдохновение в различных напитках и блюдах. Летом огромную популярность приобрели вариант макияжа, вдохновленные латте и эспрессо, а в сентябре их сменили "сезонные продукты" - пряная тыква и мягкие карамельные конфеты. Toffee makeup или, если по-русски, "макияж-ириска" - новый эффектный бьюти-тренд, который уже успела примерить добрая половина звездных модниц. Рассказываем, как сделать модный макияж самостоятельно и почему это лучший выбор для осеннего сезона. 

Макияж "ириска" во многом похож на "латте": отличие лишь в том, что оттенки коричневого в нем более карамельные. Основу макияжа составляют теплые коричневые тона: тени, бронзер, карандаш для губ и помада - все это должно напоминать по своему цвету сахарные ириски. В отличие от холодных тонов коричневого, которые могут сделать лицо визуально уставшим, теплые тона идут всем: вне зависимости от тона кожи, а также цвета глаз и волос. Кроме того, носить этот макияж можно как на выход, так и на каждый день, легко регулируя его яркость. 

Итак, начать стоит с тона. Цвет лица должен быть максимально естественным: точечно замаскируйте заметные несовершенства консилером и используйте самый легкий тон для всего остального лица. Впрочем, от него и вовсе можно отказаться. Подчеркните скулы и подбородок бронзером, тщательно его растушевывая: не забывайте, макияж должен смотреться как можно более натурально. 

Следующий шаг - глаза. Вооружайтесь всеми теплыми оттенками коричневых теней, что найдете в своей косметичке. Они могут быть матовыми или с легким шиммером, жидкими или твердыми - не бойтесь смешивать оттенки между собой, чтобы получить идеальный вариант, подходящий именно вам. Если решите подчеркнуть межресничное пространство, используйте темно-коричневый карандаш вместо черного: он лучше впишется в цветовую гамму макияжа. Черную тушь тоже лучше заменить коричневой, особенно, если у вас светлые волосы. В противном случае ресницы будут напоминать инородный объект. 

Финальный штрих - губы. Здесь тоже остается достаточно простора для творчества. На каждый день отличным вариантом станет комбинация из коричневого карандаша и прозрачного блеска: отличный способ визуально увеличить губы и подчеркнуть их, не сделав чересчур яркими. Ну а если вы делаете макияж на выход, классным дополнением к образу станет коричневая помада. Матовая или глянцевая - решать вам. 

thesymbol.ru


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